Omicron全球爆發 灣區居民憂疫情沒終點

Omicron 新冠變種病毒在全球各地爆發後，許多灣區民眾感到擔憂。(Getty Images)

Omicron 新冠變種病毒 在全球各地爆發後，許多灣區民眾感到洩氣。聖荷西公共衛生專員艾許崔茲 （Anna Aistrich) 表示，接種疫苗 率沒有改善的話，未來幾年，大家仍將籠罩在新冠病毒威脅陰影下。

南非科學家於11月24日宣布發現Omicron之後，這種新型變種病毒迅速傳散到全球35個國家，美國有12個州也傳出感染Omicron變種病毒病例。加州上周三出現Omicron感染首例，地點是舊金山。隨後兩天，屋崙出現五宗感染病例。

感染者症狀輕微 但傳染力強

初步證據顯示，Omicron感染者一般症狀較為輕微，然而傳染力較強。

舊金山加大傳染病學家陳子平醫師表示，三件事一定要做好：接種疫苗、戴口罩、接種加強針。(視頻截圖)

目前社區民眾與科學家最擔心的是如接下來研究發現Omicron能引發嚴重病情，這波新變種病毒破壞力將非常大，民眾年底假期計畫將受到影響。灣區民眾對這個新變種病毒反應不一。有人聯想到去年冬季病情急劇惡化情況，有人今年夏季Delta 變種病毒強大的感染力重新出現。也有民眾甚至認為，Omicron變種病毒出現，讓他們感覺到新冠疫情將持續下去。

44歲的舊金山居民芝雅羅 (Christine Dzialo) 說，聽到屋崙傳出Omicron病例，再加上反疫苗民眾持續作對，讓她感到新冠疫情將無休無止。

聖誕假期來臨前夕，聖荷西州大大三學生戈梅茲 (Wedny Gomez) 憂心忡忡。她說，她終於說服母親接種疫苗，可是應付疫情挑戰性相當大。她剛回到校園上課，可是新變種病毒出現，讓她擔心校園重啟是否將受到影響。她說，雖然聖誕節是親友團聚時刻，然而此時此刻，最好還不要有什麼大型聚會。

接種加強針後 敢安心看球賽

42歲的聖荷西市民蔡斯 (Brian Chase) 說，Omicron變種病毒出現，他回公司上班計畫將延後一個月。可是一個月之後是否能真正回公司，目前仍無法確定。他說，接種加強針之後，安心許多，準備前往觀賞一場美式足球賽。

目前有關Omicron變種病毒資訊有限。最初證據顯示，Omicron有32的突變點，比Delta高，Delta 變種病毒只有13個突變點。Omicron的傳染性比Delta 強，然而有關潛伏期，突破疫苗能力目前仍不清楚。

舊金山加大傳染病學家陳子平醫師 (Dr. Peter Chin-Hong) 表示，民眾可按照過去兩年預防經驗，繼續「享受生命」。他說，三件事一定要做好：接種疫苗、戴口罩、接種加強針。

然而對商業界人士，今年冬天挑戰性很大，他們感到健康、財務安全均面臨威脅。然而在核桃溪市 (Walnut Creek) 開設Burma 2餐廳的黃達理 （音譯，Darry Won) 表示，疫情期間最黑暗的時刻讓他們學會如何應變，他正在考慮在屋外陽台加設屋頂，加強戶外用餐環境。