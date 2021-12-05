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薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所

編譯組／屋崙4日電
屋崙市長薛麗比公布了警察招聘計畫。（美聯社）
屋崙市長薛麗比公布了警察招聘計畫。（美聯社）

屋崙市府本周公布了應對該市暴力事件激增的更強有力的計畫，市長薛麗比（Libby Schaaf）和一些議員在如何處理公共安全問題的辯論中，遊說議會再次加強警力。

薛麗比3日公布了增加兩所新警察學院的計畫的更多細節，從預算中的5所增加到7所，以努力雇用更多警察，費用為582萬元。她的提案還要求解凍警察部門內的20個職位，使新警官的總數達到60人。

由於今年全市經歷了創紀錄的謀殺案件，截至周五有119起，比去年同期增加了22%，是近十年來的最高數字，要求雇用更多警察的呼聲也越來越高。

屋崙警察部門的人員編制已經下降到十多年來的最低水平，剩下677名警官，第一次低於以相關市政規章要求的最低678名。市府預算目前為737個宣誓就職的職位提供了資金。

但活動人士批評推動增加警察人員編制的做法，認為執法部門在應對或防止暴力方面沒有做得很好。而薛麗比的計畫即使得到批准，是否會在短期內顯示出效果，還有待觀察：一些新警官要到2023年才會上街工作。且由於退休和調往其他執法機構，該市已有60個空缺職位。

為了招募新警員，市議員亦是市長參選人盛滔（Sheng Thao）正在推動一項計畫，向來自全國各地的有經驗的警員和本市的新兵提供簽約獎金，前者為5萬元，後者為2萬元。

薛麗比周五贊同盛滔的現金激勵計畫，但表示她擔心這可能會吸引那些不 「認同我們的價值觀、不擁護改革」的一些人進來警察隊伍。

警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）在周五的聲明中對薛麗比表示贊同，但說更希望看到對決定留在該部門的官員給予獎勵，以幫助留住他們。

薛麗比說，為了支付增加的警力，她正在使用從以前的減少警察學校畢業人數而節省下來的資金，還有從全市範圍內的空缺職位及未購買的設備所節省的資金。她說，她不會削減任何城市服務以用於支付更多的警察。她的提議不會影響該市MACRO計畫的預算，該計畫是對一些911電話的非警察回應，也不會影響暴力預防部的預算。

警察 預算 屋崙

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