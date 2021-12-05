華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶

布里德市長華文媒體圓桌會議，加強當地警力關心華埠安全與小商業發展。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德12月3日在市府召開華文媒體圓桌會議，對近期發生的社區安全、團夥盜竊、華埠 店鋪失竊與新的變體病毒等民眾關心的話題，作出回應，她特別稱讚華文媒體一直以來貼近社區，報導即時、客觀、公正。

布里德表示，在聯合廣場盜竊案發生後，市府第一時間增加警力，封鎖相關路段保護商戶安全，在華埠也增加了警力，保護失竊店鋪，不再受到傷害。目前警力安排是到節假日之後的年底。但她表示，這樣的警力保護，希望可以成為常態化。目前在舊金山的重要商業社區都增加了警力與便裝警察 巡邏，市民們隨處可見到巡邏警察。

會議期間，布里德多次提到對於華埠社區安全與華埠小商業的關心，並預計明年會調動更多資源來支持小商業經濟的復甦，不過並未透露具體的扶持細節和資源調動。

布里德說，近期發生的有組織的團夥盜竊案，不只發生在舊金山，還蔓延到了加州其他城市。舊金山在第一時間做出保護措施和增加警力。她說，目前也正在積極與市議會制定計畫，如何提高警力，保護社區安全。

關於最新的新冠肺炎新變種病毒Omicron，布里德表示，舊金山市目前不會出台新的防疫措施，但不排除之後會根據數據的變化和科學的報告做出相應調整。

在圓桌會議的最後，布里德特別提到，周五早上舊金山禮賓官舒茲去世，讓她非常的傷心。她說，她失去了一位很好的朋友和夥伴，並稱舒茨曾為建立與中國的姐妹城市，做出了積極的貢獻。