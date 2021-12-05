北加宇巴縣中學生校內舉槍 遭逮捕

圖為瑪麗斯維爾聯合學區大樓。（谷歌地圖）

北加州宇巴縣（Yuba County）的一名高中學生，在校園內與他人發生爭執時，舉槍威脅。隨後該名學生被警方逮捕。案件也在調查當中。

案發地點就是宇巴縣的小鎮瑪麗斯維爾（Marysville，舊稱尾利允）。12月2日周四，當地高中的一名學生在帶槍上學後，被警方拘留。最新消息顯示，警方稱這名15歲的高中二年級學生，在校園洗手間內與另一名學生發生爭執、打架，隨後這名學生拔出槍指向另一名學生。

根據瑪麗斯維爾警察局的一份新聞稿，警方在上午8時30分左右接到一通電話，學校工作人員報告說一名學生在校園內持槍。

警方抵達校園後，找到涉事的學生，並將他們都帶離校園。警方也收繳了涉事的槍。這名15歲的高中二年級學生則被拘留，並因與槍枝有關的指控，被關押在少年監獄（juvenile hall）。據悉學生的父母已獲通知。

案發期間，整間學校很快進入了封鎖狀態（lockdown）。大概過了一個小時左右，封鎖狀態解除。並在啟動後大約一個小時解除，學生也都恢復上課。瑪麗斯維爾聯合學區 （Marysville Joint Unified School District）也確認事件，表示有學生被捕。

根據學區的官方說法，學區官方網站是在8時59分發出警報，大約十分鐘之後，涉事學生就被逮捕。

瑪麗斯維爾是著名的淘金小鎮，當地有豐富的華人 移民歷史，在淘金時期也是著名的華人聚集地。如今當地華人所剩無幾，但是每年的農曆新春遊行 仍吸引大批華人前往參加。

近期美國校園槍枝問題再度引起關注。就在本周，密西根州的牛津（Oxford）高中發生校園槍擊案，導致四死七傷。