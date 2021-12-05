我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

北加宇巴縣中學生校內舉槍 遭逮捕

本報宇巴縣訊
圖為瑪麗斯維爾聯合學區大樓。（谷歌地圖）
圖為瑪麗斯維爾聯合學區大樓。（谷歌地圖）

北加州宇巴縣（Yuba County）的一名高中學生，在校園內與他人發生爭執時，舉槍威脅。隨後該名學生被警方逮捕。案件也在調查當中。

案發地點就是宇巴縣的小鎮瑪麗斯維爾（Marysville，舊稱尾利允）。12月2日周四，當地高中的一名學生在帶槍上學後，被警方拘留。最新消息顯示，警方稱這名15歲的高中二年級學生，在校園洗手間內與另一名學生發生爭執、打架，隨後這名學生拔出槍指向另一名學生。

根據瑪麗斯維爾警察局的一份新聞稿，警方在上午8時30分左右接到一通電話，學校工作人員報告說一名學生在校園內持槍。

警方抵達校園後，找到涉事的學生，並將他們都帶離校園。警方也收繳了涉事的槍。這名15歲的高中二年級學生則被拘留，並因與槍枝有關的指控，被關押在少年監獄（juvenile hall）。據悉學生的父母已獲通知。

案發期間，整間學校很快進入了封鎖狀態（lockdown）。大概過了一個小時左右，封鎖狀態解除。並在啟動後大約一個小時解除，學生也都恢復上課。瑪麗斯維爾聯合學區（Marysville Joint Unified School District）也確認事件，表示有學生被捕。

根據學區的官方說法，學區官方網站是在8時59分發出警報，大約十分鐘之後，涉事學生就被逮捕。

瑪麗斯維爾是著名的淘金小鎮，當地有豐富的華人移民歷史，在淘金時期也是著名的華人聚集地。如今當地華人所剩無幾，但是每年的農曆新春遊行仍吸引大批華人前往參加。

近期美國校園槍枝問題再度引起關注。就在本周，密西根州的牛津（Oxford）高中發生校園槍擊案，導致四死七傷。

華人 學區 遊行

上一則

薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所

下一則

加州發放新一輪紓困金 總額5.63億元

延伸閱讀

洛威爾高中招生 學區官員提議：抽籤制延長1年

洛威爾高中招生 學區官員提議：抽籤制延長1年
河濱學區43輛校車催化器被盜 影響接送

河濱學區43輛校車催化器被盜 影響接送
南加河濱學區43輛校車催化轉換器被盜 影響接送

南加河濱學區43輛校車催化轉換器被盜 影響接送
聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令

聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令
拒打疫苗狀告學區遭駁回 聖地牙哥高中生要上訴

拒打疫苗狀告學區遭駁回 聖地牙哥高中生要上訴

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
華埠10街一鐘錶店被打破玻璃行竊。（記者劉先進 ／攝影）

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

2021-11-28 23:45
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元