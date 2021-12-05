2年增2萬人 大沙加緬度28.6萬人面臨飢餓

各個社區內都有食品派發的活動，但是飢餓問題仍然存在。（美聯社）

大沙加緬度地區，包括州府沙加緬度以及臨近的多個縣內，面臨飢餓問題的人數在攀升。最新的數字顯示共計有28萬6000人面臨飢餓問題，比2019年的數字超出了2萬多人。

大沙地區除了沙加緬度縣之外，還有艾爾度拉多縣（El Dorado County），普萊賽縣（Placer County），以及宇洛縣 （Yolo County）。雖然現在許多的社區機構都有派發食物的活動，各個地區的食物銀行（Food bank）也都在擴張中，並且不斷得到大企業的支持。但是飢餓問題仍然存在。

目前社區團體也在積極派發食物，希望解決飢餓問題。最新的計畫是2021年沙加緬度地區食品系統行動計畫（Food System Action Plan），由沙加緬度地區社區基金會（Sacramento Region Community Foundation）和Valley Vision共同製定。計畫中指出，希望建立一個戰略規畫，培養熟練工人，支持下一代的新興農場和食品企業家，以及減少食物浪費等。

在英文的報導中，使用的詞彙是「食物無保障」（food insecurity），也就是中文常說的飢餓問題。在最新的數字統計中，四縣內的飢餓人數已經上升不少，從26萬上漲到了28萬多。

沙加緬度地區社區基金會首席執行官卡特勒 (Linda Beech Cutler) 表示，這個計畫是一份路線圖，旨在加強該地區的食品系統，讓這些食品系統的各個環節更好地為民眾服務。

「現實情況仍然存在，儘管我們地區擁有豐富的農業資源，但新冠病毒（COVID-19）疫情 和最近的山林野火，加劇了我們社區持續存在的健康醫療和經濟貧富差距，」卡特勒說。

這個解決飢餓問題的計畫起草團體也表示，由於環境影響、資源和分配系統不公平，以及供應鏈 中斷和糧食安全差異等原因，沙加緬度地區以及世界各地的糧食資源正面臨越來越大的壓力。該行動計畫使用 Valley Vision和基金會2015年的研究，來評估該地區的糧食經濟並提供建議，以努力創建更好的糧食系統。

更多的報告細節，可以瀏覽網站：http://www.valleyvision.org/wp-content/uploads/2021RegionalActionPlan.pdf。