5年說「愛」594次 荷姆斯真是受害者？

荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼將於明年初受審。（推特截圖）

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）在法庭上朗讀她與前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）的愛意短信時，變得十分情緒化；她擦拭淚水後，繼續大聲讀著波瓦尼曾經給她發送的短信，「妳是神的雌虎、鬥士。」荷姆斯回覆道：「你對於我來說就是全宇宙。」

矽谷華人風險投資 人邁克爾李（Michael Li）表示：「荷姆斯留下的是鱷魚的眼淚還是傷心的淚水，或許只有她自己知道。」

聯邦檢察官利奇（Robert Leach）在庭審環節，將矛頭對準了「愛」字。根據檢方收集的證據，在荷姆斯與波瓦尼長達5年的戀情中，共發送了超過1萬2000條短信，其中「愛」出現了至少594次。

利奇問荷姆斯：「妳知道妳說了多少次愛嗎？如果我告訴妳是594次，妳會不會覺得驚訝？」荷姆斯苦笑道，「不會。」

荷姆斯日前自爆自己曾在大學遭到同學性侵 ，在結交比自己大20歲的波瓦尼後，自己的精神和身體依然被「高壓獨裁」地控制著，甚至連吃什麼都不能自己決定。這樣的關係影響到她對於Theranos的決策。

利奇則將重點放在了波瓦尼曾多次提醒荷姆斯公司所面臨的問題。荷姆斯承認波瓦尼在公司的管理上沒有任何隱瞞，並且受到她的直接領導。

荷姆斯也嘗試試圖扭轉局勢，並沒有完全跟隨利奇的節奏。利奇向陪審團展示了一條荷姆斯發送給波瓦尼的短信：「你介意我明天中午與Jesse和Laura單獨見面嗎？」利奇問荷姆斯這是否意味著她和波瓦尼是相愛的。荷姆斯回應道：「我認為這只是我在請求他的同意。」

利奇還在法庭上向陪審團展示了一段荷姆斯的電視採訪視頻，視頻上荷姆斯穿著者喬布斯標誌性的黑色高領衫。荷姆斯說：「我們提供的所有檢測 都能夠在我們專利儀器上完成。」在質問下，荷姆斯承認大部分的血液檢測需要在第三方公司的儀器上完成，而自我研發的儀器只可以完成一小部分。

Theranos的董事會也完全被蒙在鼓裡，他們不知道荷姆斯在偷用第三方儀器完成血液測試。荷姆斯回應道：「我真希望我沒那麼做。」