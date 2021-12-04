欣欣教育將辦年會 分享訪校經歷

欣欣教育基金會19日舉辦「欣空浩瀚 啟智育人」主題年會。（記者王子涵╱攝影）

欣欣教育 基金會3日召開記者會，宣布將於19日在庫比蒂諾市昆蘭社區活動中心舉辦年會，主題為「欣空浩瀚 啟智育人」。會長楊一青表示，今年的年會將別具一格，孩子們的故事將成為焦點。理事長丁永慶、財務長王朝紅、前夏威夷大學校長張蘊禮博士以及基金會義工代表出席記者會。

欣欣教育基金會是由眾多灣區熱心人士組成，在美國註冊成立的非盈利慈善基金會。基金會的宗旨在於通過幫助中國偏遠貧困農村地區的小學改善教學環境、提升教育品質，以促進城鄉教育均衡發展。基金會在成立的25年間，在中國25個省市自治區修繕了350所欣欣小學，並受到中國民政部頒發的「中華慈善楷模獎」，是少有的受到中國政府認可的境外基金會。

理事長丁永慶分享了自己三年前去寧夏回族自治區訪校的經歷，他說：「世界看農村的孩子，他就是農村的孩子。但是對於孩子來說，我們可能代表著這個世界。」丁永慶希望，能夠通過欣欣教育基金會的幫助，讓這些孩子們了解到外邊的世界是什麼樣子的，幫助他們完成夢想。

欣欣教育基金會在2004年還資助了中國女太空人 王亞平的家鄉—山東省煙台市福山區張格庒的學校。丁永慶介紹道，在基金會初次到達村莊時，貧困的情況已經讓人堪憂，但這裡卻培養出了中國首位女太空人。欣欣教育基金會常常拿這個故事鼓勵農村的孩子們。「無論你學習的環境多麼辛苦，也會成為像王亞平一樣有成就的人。」丁永慶說。

楊一青表示，欣欣教育基金會今年主要進行了三項學生活動，分別是讀書月、編程以及美術。其中編程活動在今年有所創新，基金會找到來自矽谷Google公司的軟體工程師志願者，一對一的幫助合作院校，通過遠程視訊的方式指導教學。

丁永慶表示，受到疫情 的影響，在國內進行的項目受到了不小的挑戰，但是依託國內的政府單位以及辛勤付出的義工，援建項目進展順利，全年募集到約100萬元捐款。