史丹福首次全VR授課 教虛擬人類學

史丹福大學第一次實現全VR授課。（史丹福校報）

史丹福大學 傳媒學教授、虛擬人類實驗室創始人拜爾森（Jeremy Bailenson）在他教授了超過20年的虛擬人類（Virtual People）課程中，第一次以虛擬實景(VR )的方式完成了授課，而這也是學校曆史上的首例。

拜爾森自2003年就一直教授Virtual People課程，是史丹福大學最早開設並且是規模最大的課程之一，夏季和秋季學期都有數百名學生報名，師生共收集了超過3000小時的數據。

拜爾森表示：「VR技術正在快速地改變著我們工作、娛樂和溝通的方式。在這門課中，學生們不僅只是簡短地體驗這項技術，而是真正把它當做唯一的交流媒介。」

在準備這項課程時，拜爾森和他的助教德沃（DeVeaux）冒了不小的風險，因為他們不知道在開課前，VR技術是否能夠達到他們的授課要求。最終他們選擇了ENGAGE虛擬交流平台，並在暑期學期開始前完成了準備工作。

「課程的界限取決於學生們的想象力。」德沃說。

德沃介紹到，課程的作業包括參加外太空 冥想、創造阿凡達人的不同動作以及搭建獨一無二的場景等等。

購買相關設備是筆不小的開支，拜爾森和德沃控制著費用的預算；課程還被限制在30分鐘以內，以免學生出現身體不適等狀況。

這門選修課吸引了多個學科的學生，包括經濟學、政治學、傳播學、人類學、生物學、電影和媒體研究等等，而有著不同學科背景的學生有截然不同的收穫。

主修計算機科學的2021屆研究生萊迪艾（Allison Lettiere）表示：「我以為VR技術智能應用於遊戲。但我發現VR能夠進行獨特的共情體驗。」

主修社會學的華萊士（Sophie Marie Wallace）也改變了對VR的看法。她說：「我在這裡發現了我的新目標：利用VR來提高陸上和水上運動成績。」

電腦系學生塔德塞（Hana Tadesse）相信，除了親身體驗，沒有更好學習VR的方法了，這門課就是這樣做的。