解決住房短缺問題 聖荷西擬終止歷史街區獨棟屋權
儘管有越來越多加州人反對目標為結束在大部分社區傳統獨棟屋權的新法規，聖荷西仍正在考慮將新法的影響範圍擴大至歷史悠久地區，以對抗住房危機。
加州參議會第九號法案(Senate Bill 9)將於1月1日生效，允許物業主把獨棟房屋地塊分區，每個地塊可建造最多兩個住房單位。目前州法不適用在歷史街區獨棟屋或已化為複合式住宅的地塊。然而，在聖荷西，若市議會通過提案、並獲得規畫委員會支持，這些歷史區獨棟屋權可能終止而被建造更密集住房。
聖荷西規畫委員楊格（Michael Young）表示，聖荷西各種住房皆短缺，SB 9法案是解決住房短缺問題的一小部分，需要協助解決各地區住房問題，而非只是在市中心或東聖荷西的住民。
聖荷西提案是結合SB 9法案與先前稱之為「機會住房」(opportunity housing)分區概念，允許在歷史街區增加住房密度與複合式住宅。委員會日前否決機會住房提案，將更專注執行SB 9法案相關政策，並將於12月14日會議討論。若市議會通過，城市規畫人員將於明年收集公眾意見、為SB 9允許項目制定設計標準，討論在何種情況下，允許在歷史街區規畫複合式住宅。
有居民擔心，聖荷西歷史街區是城市珍寶，一旦消失，將永遠無法替代。若建造更密集住房，可能造成毀滅性後果。不過，贊成法案人士認為，只有在規畫員確定不會對歷史資源產生負面影響情況下，才會被允許建造更密集住房。
柏克萊加大特納住房創新中心(Terner Center for Housing Innovation)報告發現，根據SB 9法案，僅開發加州目前5.4%獨棟住宅地塊，在財務上是可行的。在新州法之下，聖他克拉拉縣估計約可建造4萬棟新住房單位。
根據聖荷西規畫部門分析，允許取消獨棟屋權限制的大部分住房單位將建在城市的北部與西部，被認為不太可能是可負擔房屋。為了負擔得起複合式住宅，包括公寓、聯棟房屋等，居民收入須高於聖縣中位數收入12萬4000元。
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