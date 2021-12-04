解決住房短缺問題 聖荷西擬終止歷史街區獨棟屋權

聖荷西考慮終止歷史街區的獨棟屋權。圖為聖荷西市政廳。(聖荷西市官方臉書)

儘管有越來越多加州 人反對目標為結束在大部分社區傳統獨棟屋權的新法規，聖荷西 仍正在考慮將新法的影響範圍擴大至歷史悠久地區，以對抗住房危機。

加州參議會第九號法案(Senate Bill 9)將於1月1日生效，允許物業主把獨棟房屋地塊分區，每個地塊可建造最多兩個住房單位。目前州法不適用在歷史街區獨棟屋或已化為複合式住宅的地塊。然而，在聖荷西，若市議會通過提案、並獲得規畫委員會支持，這些歷史區獨棟屋權可能終止而被建造更密集住房。

聖荷西規畫委員楊格（Michael Young）表示，聖荷西各種住房皆短缺，SB 9法案是解決住房短缺問題的一小部分，需要協助解決各地區住房問題，而非只是在市中心或東聖荷西的住民。

聖荷西提案是結合SB 9法案與先前稱之為「機會住房」(opportunity housing)分區概念，允許在歷史街區增加住房密度與複合式住宅。委員會日前否決機會住房提案，將更專注執行SB 9法案相關政策，並將於12月14日會議討論。若市議會通過，城市規畫人員將於明年收集公眾意見、為SB 9允許項目制定設計標準，討論在何種情況下，允許在歷史街區規畫複合式住宅。

有居民擔心，聖荷西歷史街區是城市珍寶，一旦消失，將永遠無法替代。若建造更密集住房，可能造成毀滅性後果。不過，贊成法案人士認為，只有在規畫員確定不會對歷史資源產生負面影響情況下，才會被允許建造更密集住房。

柏克萊加大 特納住房創新中心(Terner Center for Housing Innovation)報告發現，根據SB 9法案，僅開發加州目前5.4%獨棟住宅地塊，在財務上是可行的。在新州法之下，聖他克拉拉縣估計約可建造4萬棟新住房單位。

根據聖荷西規畫部門分析，允許取消獨棟屋權限制的大部分住房單位將建在城市的北部與西部，被認為不太可能是可負擔房屋。為了負擔得起複合式住宅，包括公寓、聯棟房屋等，居民收入須高於聖縣中位數收入12萬4000元。