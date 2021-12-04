歷10任市長 舊金山任職最久禮賓官舒茲辭世

舊金山市禮賓司司長夏洛特·舒茲 (Charlotte Shultz) 在以她名字命名的市政廳大樓樓梯上。舒茲在位有55年，歷經10任市長。(美聯社)

作為舊金山 市任職最久的禮賓官，夏洛特·梅爾艾德·舒茲 (Charlotte Mailliard Shultz)在這個職位上已有55年，歷經10任市長，任職期間展現了舊金山最好的風采。她於12月3日早上，因癌症併發症去世，享年88歲。

舊金山市長布里德就舒茲的去世發表了聲明。 「夏洛特·梅爾艾德·舒茲 (Charlotte Shultz) 是一位無與倫比的優雅和慷慨的女性，她對舊金山的熱愛無與倫比。在她擔任禮賓部主任的幾十年裡，她所做的不僅僅是將我們的城市與各國領事團及其代表的國家聯繫起來，她還向世界各國展示了舊金山是一個多麼美好的地方，她接待了來自世界各地的外交官、國家元首和國際領導人。失去這樣一位了不起的女性和朋友，我深感悲痛，我的心與她的家人和朋友同在。我們失去了我們的貴婦人。隨著夏洛特的離去，舊金山的璀璨光芒消失了，但她的影響力和愛將與我們世代相傳。」

夏洛特·梅爾艾德·舒茲來自德克薩斯州的一個小鎮，於1960年代開始將舊金山作為她的家鄉，她可能是舊金山市任職時間最長的非選舉公職人員，她的職業生涯曾在10位市長手下工作超逾半個世紀。

她的丈夫、前國務卿喬治舒茲於今年2月，在他們位於史丹福大學校園的家中去世。這對夫婦在1997年在格雷斯大教堂舉行婚禮後，成為舊金山社交界的名流。

州長紐森 稱夏洛特·舒茲為「傑出的公民領袖、敬業的公務員和珍貴的朋友。」紐森說，「夏洛特的眼中充滿了夢幻和繁榮，她歡迎來訪的政要、外國領事和來自各行各業的人士。是她幫助舊金山市成為今天充滿活力的國際都市。」

夏洛特被認為是舊金山首屈一指的派對舉辦者，但她不僅如此。前國務卿亨利·基辛格 (Henry Kissinger) 是她的老朋友，他不僅將她形容為「發電機」，而且還將她形容為「外交官」，因為她協助80多位總領事執行任務；鞏固與來自各個國家的18個姐妹城市聯繫；與來訪的政要一起推動商業、教育和文化活動；並安排市長的國內外出行。

多年來，她在舊金山接待的國際人物包括1983年的英國女王 伊莉莎白二世；1984年中國總理趙紫陽首次正式訪問美國；1987年教宗若望保祿二世；1990年蘇聯總統米哈伊爾·戈巴契夫；以及2005年的英國王儲查理和卡米拉，僅舉幾例。她在2018年5月的一次採訪中回憶說，她最自豪的成就是伊莉莎白女王的訪問，夏洛特並為她安排了一場百老匯風格的演出。

夏洛特還平息了當時紐森市長任期內，與中國有關的幾場國際危機，這些危機包括與2005年世界環境日世界市長會議、北京奧運會火炬舊金山站，以及對中國的抗議活動相關。