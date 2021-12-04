灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉

僑務委員林馬玉冰(左起)、中華前總董林炳昌、致公英文書記楊海平、致公盟長趙炳賢、香港企業家袁弓夷、香港前文匯報副總編輯程翔、「瞳行者」麥家安、美國香港人會館Kenobi出席記者會。（本報記者╱攝影）

由五洲洪門致公總堂盟長暨美洲合勝總堂元老趙炳賢主持的「金山灣區僑學各界抗議香港 立法會不平等選舉記者會」，日前在舊金山華埠舉行。駐美中華總會館前總董林炳昌、僑務委員林馬玉冰、致公總堂英文書記楊海平、香港企業家袁弓夷、香港前文匯報副總編輯程翔、「瞳行者」麥家安、美國香港人會館Kenobi等出席記者會。

主持人趙炳賢表示，今天記者會是對香港立法會選舉提出反對的聲音，抗議不同立場人士受到當局打壓」。香港企業家袁弓夷表明「香港立法會選舉不合法，因為被選的人有權、選的人有自由，這兩點達不到，就是不合法。同時又不按照中英聯合聲明，所以又是不合法。他立場主張不參與選舉、不投票 的做法」。

香港前文匯報副總編輯程翔表示，「今次的選舉是大倒退，從基本法角度講，循序漸進，直接最終達到普選的目的。過去的立法會一半議席是直接產生，現時從90席跌到20席。二是大倒退，以往選舉無政治審查，現在設立了資格審查委員會審查準備參選人士，通過才可參選。與鄧小平早期提出要有各方人士參與的政制背道而馳，導致現在非建制派人士很少。」

「瞳行者」麥家安指出，現時選舉走不出中共 的傳統，即是知道結果，才進行選舉，換句話說，團隊不是選出來的，而是揀出來的，功能組別亦是指派。「所謂的選舉只不過是過場」，直選更加難。他呼籲所有香港人以和平的方式推行一個選舉不合作的運動。

美國香港人會館Kenobi認為，「無論投白票或是不投票，都幫不到香港，當一個政府毀了『一國兩制』後，是否支持它舉行選舉？美國香港人會館立場已明確，就是杯葛這次的選舉。」

致公英文書記楊海平表示，支持香港民主法治。離開香港51年的中華前總董林炳昌強調，「我支持香港自由民主的心至今86年從未改變，絕對擁護應該有自由民主，享受人權、博愛。香港是考驗中共實施自由民主的關卡」，他傷感地說，香港人命運是悲哀的，現在的大陸違背傳統中華文化，老是鬥爭鬥爭。期望自由民主總有一日出現。

趙炳賢總結說，希望香港人努力，為民主進程而更加努力，只要一息尚存，就要爭取自由民主到底，因這是全人類普世價值。