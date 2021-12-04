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運動家職棒隊 擬在賭城買地建球館 已考察20地點

記者劉先進／屋崙報導
屋崙運動家原計畫在屋崙港建設投資10億的球館。但球隊目前也在考慮賭城的地塊，以探討搬遷的可能。圖為屋崙港球場方案示意圖。（取自運動家官網）
屋崙運動家原計畫在屋崙港建設投資10億的球館。但球隊目前也在考慮賭城的地塊，以探討搬遷的可能。圖為屋崙港球場方案示意圖。（取自運動家官網）

儘管阿拉米達縣通過不具約束力的決議，願意資助屋崙運動家職棒隊（A's）在屋崙港霍華德碼頭建設新球館，但運動家還是在做兩手準備。根據CNBC於12月1日的報導，運動家提出購買賭城拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）一塊土地，有可能建造一個新的球館。

該地塊很可能位於拉斯維加斯大道的Tropicana Las Vegas酒店和賭場，由Bally's Corp.公司擁有。運動家還考慮了Wynn Las Vegas度假村附近的一個地點，以及Caesars公司擁有的另一個地塊。

運動家11月曾對地塊出價，但地塊位置並未披露。運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）曾表示，球隊官員已在拉斯維加斯地區考察了大約20個地點，並計畫在11月初將選擇縮減範圍到幾個。

自從5月份得到職棒大聯盟（MLB）的許可，以屋崙新球館缺乏進展為由，運動家已經對南內華達州進行了一系列的考察，探討搬遷的可能性。

運動家原計畫在霍華德碼頭建造一個完全由私人融資、價值10億的海濱球場，包括住宅、商業、零售、表演和公共開放空間。

屋崙市議會於7月批准了不具約束力的條款，阿縣議會於10月宣布願意幫助資助計畫。具體來說，阿縣將球館項目產生的部分地稅和車輛牌照稅貢獻到一個增強型基礎設施融資稅區，在45年內幫助球館周邊打造可負擔房、公園和其他造福社區的基建。

市長薛麗比11月曾表示，屋崙在籌資建設球館周邊基建方面取得進展。屋崙正在努力完成關於計畫的潛在影響的最終環境影響報告，同時繼續就財務條款進行談判。預計明年初，相關計畫提交市議會進行最後表決。

屋崙 融資 內華達州

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