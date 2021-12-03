個人藝術救濟基金 東灣資助33萬7500元 還可申請

東灣個人藝術救濟基金，將直接向藝術家、教學藝術家、文化傳承者和非營利性藝術工作者提供資助。8日中午12時前還可申請。（取自申請官網）

為了應對持續的經濟危機，肯尼思·瑞寧基金會（Kenneth Rainin Foundation）和沃爾特、伊利斯·哈斯基金（Walter & Elise Haas Fund）已宣布，繼續頒發東灣個人藝術救濟基金，為阿拉米達縣和康曲柯士達縣的藝術家和藝術文化工作者，提供33萬7500元資助。

東灣個人藝術救濟基金，將直接向藝術家、教學藝術家、文化傳承者和非營利性藝術工作者提供資助。優先考慮來自歷史上服務不足和經濟上特別脆弱的文化社區的個人的財務需求，特別是非裔 、原住民 、西語裔、外國出生的移民 、變性人和殘疾人。新冠疫情對這些人群以及藝術和文化界產生了極大的影響。個人可以申請一次，最多2000元。資金不受限制，可用於任何能夠緩解經濟困難的方式。

申請將在12月8日中午12時到期。申請網址為 https://www.cciarts.org/EastBayReliefFund.html

申請條件為，必須為阿縣或康縣的居民，必須是藝術家、教學藝術家、文化傳承者和/或非營利性藝術工作者。不能與文化創新中心的董事會、工作人員和董事以及救濟基金的資助者有利益衝突（家庭或財務關係）；以及如果申請人數超過可用資金，將優先考慮非裔、原住民、拉丁裔、外國出生的移民、變性人和殘疾人。