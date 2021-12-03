庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

灣區治安再亮紅燈！向來治安良好的庫比蒂諾，12月1日傳出搶案。據社交媒體上的資訊顯示，一名年輕華人 男子在庫比蒂諾Main Street時，遭人持槍搶走勞力士手表，在網路上隨即引起廣泛熱議。本報試圖聯繫受害人的朋友，但尚未得到回應。負責庫比蒂諾治安的聖他克拉拉縣警局則對本報證實，當天下午4時22分在Main Street商場確實發生搶案，但因為整起案件還在調查之中，還不能透露太多細節。

依照社交媒體轉傳的資料顯示，兩名持槍歹徒將受害人推倒，用槍抵住受害人的頭部，並搶走手上的勞力士手表。所幸除了手腕被輕微擦傷意外，受害人並未受到更多傷害。

社交媒體的內容指稱，受害者Ryan當時在海底撈火鍋對面的Eureca餐廳附近。依據微信 截圖，受害人向朋友說「剛剛被拿槍搶劫了」、「我吐了」、「大白天在庫比蒂諾我們之前喝酒的那個地方被人搶了」、「我人傻了，我壓壓驚」。大約有15名警員在接到報案後趕到現場。

記者2日下午向負責該地治安的聖他克拉拉縣警局求證持槍搶劫一事，西谷分局大隊長尤利納（Rich Urena）向本報證實，當日在Main Street商場確實發生搶案。

聖他克拉拉縣警局資訊官戴維斯（Russell Davis）也指出，當日下午4時22分的確在該商場發生搶案，隨即派出大批警力到場，但目前仍在調查該案件之中，不能透露案情與疑犯的特徵與族裔。他也不願正面證實損失的金額，以及是否被搶的物件為勞力士手表。

「不過我可以跟你說，這種搶案在庫比蒂諾是非常少見的。」戴維斯表示，由於整起案件正在調查，現在不能洩漏太多資訊，然而他也進一步表示，這類事件在庫比蒂諾是非常罕見的案件，「當我們碰上這種報案，我們會調度足夠的警力前往，確保勤務（的執行）。」

對於傳出有華人在庫比蒂諾被人持槍搶劫勞力士手表，從事精品轉賣的James Chen指出，勞力士一直是華人很喜歡的手表品牌，被認為是身份與地位的象徵之一。值得一提的是，從去年新冠肺炎（COVID-19）疫情 之後，勞力士就陷入非常嚴重的「缺貨」情況之中，許多經銷商的店面基本上就是「店員比表多」的情況，一表難求。而熱門的Daytona、水鬼、百事等款式，更是連二手市場都熱到不得了，「因此，在這個時間點上，勞力士被人看上，或許也不意外。」

勞力士迷Kate Hsu也指出，勞力士表近來基本上近乎於「有關係也很難買到」，上周感恩假期她與家人才特別到拉斯維加斯買表，本來想找勞力士的Datejust，沒想到去了拉斯維加斯大道上的兩家店之後，「兩間店都一樣，一隻表能賣的都沒有。架上非常稀落擺出幾隻，但是只給人試戴，不能賣的。勞力士長年增值，可以說是比現金更值錢。」