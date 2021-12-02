加州馬連縣 可上網填新冠病毒檢測結果
新冠病毒檢測一般由各級政府公衛部門主掌。馬連縣民眾現在可以在家自行進行病毒抗原測試，然後上網輸入結果。這使得馬連縣公衛局成為加州第一個民眾可自行上網報告檢測結果的縣府機構。
馬連縣目前提供民眾自行檢測的套件為Abbott BinaxNow，這種檢測套件也可以在藥局櫃檯買得到，無需醫生處方。民眾使用這種檢測套件，只需15分鐘即可取得結果。許多民眾參加大型聚會活動時都先行使用這種套件檢測。有些機關學校亦採取這種套件控制病毒傳播。目前新型變種病毒omicron 出現，加強檢測更形重要。
馬連縣從今年10月起就採用這種民眾在家自行檢測報告系統。馬連公衛員工表示，增加這種自行上網報告系統，他們可以更深入了解病毒在社區傳散情形。且由於新冠病毒已進入流行階段，加強測試基礎非常重要。
馬連縣的自行檢測系統現階段主要是地方學校的試行計畫。縣府將1萬2000份檢測套件分發給學生家庭。如果學生出現新冠肺炎症狀，家長可馬上用這種工具進行檢測，如果檢測為陽性，可即時將小孩留在家中，避免傳染給學校其他學生。如果將檢測陽性結果通知縣府相關單位，地方衛生局可馬上提供隔離資源。
馬連縣居民本斯 (Lauren Bence) 表示，這種檢測工具非常方便，他們目前使用的套件是學區提供的。幾個星期前，他的八歲小孩發燒，本斯使用這種檢測套件來測試是否感染新冠病毒，結果為陰性，他立刻使用二維碼將檢測結果通知縣府相關單位。他說，他們非常高興可以方便測試，並且立刻得知結果。
目前網路系統已收到2200宗檢測結果報告，其中38宗為陽性。縣府官員表示，大部分網路收到的檢測結果都是學生家長所送的。他們均經由州府所資助的學區網路試行系統送入檢測結果。
馬連縣公共衛生局長維里斯醫師 (Matt Willis) 表示，新冠檢測盲點愈來愈大，因此馬連縣非常支持這種居家檢測方式。可是他同時指出，這種自行檢測沒有加入一般檢測統計系統。
根據馬連縣府，由於自行檢測一般不很完整，因此難以歸納為正確資訊，另外可能許多民眾沒有將檢測結果提供給縣府，許多民眾自行檢測時，操作方式可能不很正確。雖然如此，維里斯表示，如能加入統計，有助於了解社區病毒傳播情況。
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