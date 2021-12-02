加州馬連縣 可上網填新冠病毒檢測結果

馬連縣希望居民自我通報家用病毒檢測盒結果。（本報檔案照）

新冠病毒檢測 一般由各級政府公衛部門主掌。馬連縣民眾現在可以在家自行進行病毒抗原測試，然後上網輸入結果。這使得馬連縣公衛局成為加州 第一個民眾可自行上網報告檢測結果的縣府機構。

馬連縣目前提供民眾自行檢測的套件為Abbott BinaxNow，這種檢測套件也可以在藥局櫃檯買得到，無需醫生處方。民眾使用這種檢測套件，只需15分鐘即可取得結果。許多民眾參加大型聚會活動時都先行使用這種套件檢測。有些機關學校亦採取這種套件控制病毒傳播。目前新型變種病毒omicron 出現，加強檢測更形重要。

馬連縣從今年10月起就採用這種民眾在家自行檢測報告系統。馬連公衛員工表示，增加這種自行上網報告系統，他們可以更深入了解病毒在社區傳散情形。且由於新冠病毒已進入流行階段，加強測試基礎非常重要。

馬連縣的自行檢測系統現階段主要是地方學校的試行計畫。縣府將1萬2000份檢測套件分發給學生家庭。如果學生出現新冠肺炎症狀，家長可馬上用這種工具進行檢測，如果檢測為陽性，可即時將小孩留在家中，避免傳染給學校其他學生。如果將檢測陽性結果通知縣府相關單位，地方衛生局可馬上提供隔離資源。

馬連縣居民本斯 (Lauren Bence) 表示，這種檢測工具非常方便，他們目前使用的套件是學區 提供的。幾個星期前，他的八歲小孩發燒，本斯使用這種檢測套件來測試是否感染新冠病毒，結果為陰性，他立刻使用二維碼將檢測結果通知縣府相關單位。他說，他們非常高興可以方便測試，並且立刻得知結果。

目前網路系統已收到2200宗檢測結果報告，其中38宗為陽性。縣府官員表示，大部分網路收到的檢測結果都是學生家長所送的。他們均經由州府所資助的學區網路試行系統送入檢測結果。

馬連縣公共衛生局長維里斯醫師 (Matt Willis) 表示，新冠檢測盲點愈來愈大，因此馬連縣非常支持這種居家檢測方式。可是他同時指出，這種自行檢測沒有加入一般檢測統計系統。

根據馬連縣府，由於自行檢測一般不很完整，因此難以歸納為正確資訊，另外可能許多民眾沒有將檢測結果提供給縣府，許多民眾自行檢測時，操作方式可能不很正確。雖然如此，維里斯表示，如能加入統計，有助於了解社區病毒傳播情況。