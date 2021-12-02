洛威爾高中招生 學區官員提議：抽籤制延長1年

對於洛威爾高中招生訴訟，舊金山聯合學區表示沒有時間重回擇優錄取制。 （取自美聯社）

法院最近的一項裁決推翻了舊金山洛威爾高中對入學程序的永久性改變。現在學區 官員們正提議將新的抽籤制度延長一年。

舊金山聯合學區總監馬修斯(Vince Matthews)說，下一學年的錄取程序，目前已沒有時間再回到以前基於考試分數和成績。他在聲明中說，「在2月4日的申請之前建立和實施任何選擇性的錄取標準，在邏輯上是不可能的。所以我建議在即將到來的一年裡保持我們在洛厄爾的現行錄取做法」。

本學年該學區暫停了九年級學生的擇優錄取，稱在疫情期間，鑒於遠程學習，沒有足夠的標準來判斷學生。然後，學區委員會在2月份投票 決定將這一變化永久化。批評者隨後就這一改變提起訴訟。

加州高等法院法官舒爾曼（Ethan Schulman）在11月中旬裁定，學區委員會在2月份通過該措施時，「顯然沒有遵守該州的布朗法案（Brown Act）。該法案要求公職人員在董事會議程上提供審議行動的全面信息。而董事會卻繞過其正常程序，快速處理洛威爾的決定，在投票前只給公眾一個星期的時間來消化該提案。通常情況下，一項政策的改變，尤其是有爭議的政策，至少需要兩周的時間，因為它要經過各委員會，每個委員會都會向公眾提供發表意見的機會」。

這項裁決沒有要求學區恢復使用考試分數和成績來錄取學生，稱學區委員會可以通過向公眾提供時間充分的通知和再次投票來糾正程序性錯誤。

學區委員認為，繼發生學生在網上學校論壇中接觸到種族主義 、色情和反猶太主義的圖像後，洛威爾 「普遍存在的系統性種族主義和缺乏多樣性」是終止擇優錄取程序的主要原因。用來錄取今年九年級學生的抽籤過程，導致學校的有色人種學生增加，非裔和西語裔學生的人數是至少25年來最多的。然而，鑒於洛威爾是一所為成績優異的學生而設的學術嚴謹的學校，類似於精英私立學校，這個問題是有爭議的。

學區總監已經要求他的提案在12月16日的特別會議上進行表決。如果獲得批準，學生將提交與所有其他綜合高中相同的、主要是基於抽籤製度的申請表格。