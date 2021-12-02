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捐助東華醫院累計400萬 陳英謀獲眾多機構表彰

記者李晗 / 舊金山報導
慈善家陳英謀（中）獲得表彰。左右分別是行政總裁張建清與董事長陳傑民。（記者李晗 / 攝影）
慈善家陳英謀（中）獲得表彰。左右分別是行政總裁張建清與董事長陳傑民。（記者李晗 / 攝影）

華裔慈善家陳英謀（Arthur Chan）過去多年持續捐助東華醫院，累計善款數額約400萬元。他的善舉獲得外界肯定，眾多機構向他發出表彰賀狀。

美國籌款專業人員協會（舊金山分會）日前在網上頒發2021年度慈善家精神獎授予陳英謀。慈善家精神獎頒獎禮由一眾傑出人士及組織統籌，是灣區最大的慈善慶祝活動。 協會主席華納（Elizabeth Warner）頒獎給陳英謀。

同時，陳英謀亦獲得由Multiplying Good的執行董事貝里（Artavia Berry）頒發的傑弗遜公共服務獎獎章。出席儀式的嘉賓還包括東華醫院董事長陳傑民，行政總裁張建清、董事會顧問勃朗（Willie Brown Jr.）、慈善家兼社區領袖富勒頓（Elisabeth Pang Fullerton）、潮商基金會理事長林志斯、活動委員會成員兼KPIX和艾美獎獲獎記者于曉蘭（Betty Yu）等等。

華納表示：「就好像東華醫院，陳英謀先生擁有關懷社區安全與健康的精神。美國籌款專業人員協會很自豪地向他頒發年度慈善家精神獎，以表彰他的卓越領導能力、慷慨及對東華醫院及華人社區的承諾及貢獻。」

貝里表示：「過去15 年，Multiplying Good通過KPIX傑弗遜公共服務獎表彰了超過750位無名英雄。陳英謀先生善用他的領導力及同情心來幫助社區解決最嚴峻、最緊迫的問題。陳先生的例子證明了每個人也可以為社區出一分力及帶來改變。」

陳英謀是東華醫院的最大捐款人，多年來他一共捐出390萬元。在1950 年代年，他帶著80元及一個美國夢奔赴美國。多年後，他通過自己的努力，成功實現夢想並回饋社會。

陳英謀一直十分支持東華醫院發展新項目，新成立的東華癌症中心便是其中之一。東華癌症中心採用多科學綜合治療來提供全面癌症護理服務，成為了東華醫院提倡中西醫學結合的標誌。他至今已捐贈超過100萬元來支持成立癌症中心。透過陳英謀的支持，東華癌症中心已成為焦點部門之一。

為表揚及答謝陳英謀的慷慨捐助及貢獻，東華醫院12月1日也向他頒發「2021年度公益最高榮譽大獎」。此外，市長布里德（London Breed）、市府律師邱信福（David Chiu）、以及估值官郭華健（Joaquin Torres）向陳英謀頒發賀狀

癌症 艾美獎 灣區

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