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屋崙5年護路計畫 將修華埠10街道 目標要超過350哩

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠將有10條街道被修復和維護。圖為此前市政部門在修復華埠街道。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠將有10條街道被修復和維護。圖為此前市政部門在修復華埠街道。（記者劉先進／攝影）

屋崙交通局本周宣布一項雄心勃勃的草案計畫，希望在未來五年，修復和預防性維護超過350哩的街道。計畫將於12月交給市議會審查。根據草案，屋崙華埠有10條街道將被修復和維護。

地方街道 3年來變更好

最近3年，屋崙已修復100哩街道，市府表示，這是對服務不足的社區的重大投資。市政府在2021年夏天調研的數據表明，屋崙過去數年的投資正在產生作用，但政府任重而道遠， 28%的地方街道現在處於良好或優秀的狀態，而在2016年通過KK法案時，只有15%街道處於良好或優秀。地方街道中狀況不佳的比例10年來首次下降，從60%下降到53%。如今，近75%的主要街道處於良好或優秀狀態，比2018年的62%有所提高。

總體而言，主幹道的平均路面情況指數（PCI）現在是74，高於2012年的67。就城市街道整體而言，現在的平均指數是58。

屋崙華埠將有10條街道被修復和維護。（記者劉先進／翻攝）
屋崙華埠將有10條街道被修復和維護。（記者劉先進／翻攝）

自行車道 也會維護建設

5年計畫草案建議，對超過350哩的街道進行路面修復和預防性維護處理，具體取決於潛在的資金來源。草案建議採用和以前相同的政策框架：大部分資金用於地方街道，同時仍保持主要街道的良好狀況，地方街道計畫資金主要按規畫區優先安排，平等權衡公平因素和街道狀況。

在每個規畫區域內，根據路面狀況、與公園的接近程度以及相鄰路段的不良狀況，屋崙將對地方街道的路面修復進行優先排序。草案中還提出了兩類新的投入：地方街道預防性維護和地方街道鄰里自行車路線。這些較小的計畫確保最近鋪設的地方街道，得到具有成本效益的處理，以保持其良好的狀態。如果道路中有自行車道或準備建設自行車道，市府也會確保改善維護這條道路。

根據修路計畫草案，屋崙華埠至少10條街道將得到修復和預防性維護。其中6、7、8、9、10和11街，Mission街、Oak街，Fallon街將修復，而Jackson街將得到維護。

設施修護 鼓勵居民通報

市長薛麗比表示，屋崙一次又一次地證明，當大家都發揮自己的作用並投資於社區時，同心協力，可以取得令人難以置信的進展。幾十年來，投資於街道的資金不足，其結果是每個社區都無法忍受。由於選民們慷慨地通過了KK法案，以及團隊的辛勤耕耘，屋崙正在扭轉這一局面，並設定更高的目標。

市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，當市議會在2019年5月通過三年的鋪設計畫時，屋崙在街道上投資1億，大部分投資在當地的街道上，這些街道是每個居民通勤的第一個和最後幾個街區。屋崙將在公平和社區投入的基礎上再進一步，繼續投資，讓其街道更安全。

新的修路計畫草案，市民可登錄 https://www.oaklandca.gov/projects/20225yp 查看。

屋崙市表示，鼓勵居民聯繫市府報告問題，要去基礎設施維護服務。市內居民可致電311，在屋崙市意外致電時，可聯繫510-615-5566。市民也可電郵[email protected]，登錄311.oaklandca.gov，或利用移動程式OAK 311舉報問題。

屋崙 投資 華埠

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