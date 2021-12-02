世界愛滋日 聖縣約有5000患者 民眾燭光守夜紀念

自1988年開始，12月1日是全世界共同抗擊愛滋病毒的紀念日。聖他克拉拉縣社區組織以及社區領袖組織當地居民以燭光守夜、升旗等儀式來紀念第33個世界愛滋病日。

33年以來，聖縣共記錄了6778人愛滋病毒感染者。目前，該縣共有4956名活躍的愛滋患者。

縣議員查維茲（Cindy Chavez）說：「聖縣一直進行著支持愛滋病人的活動，資助愛滋病毒新感染歸零的項目。」

查維茲表示，科學家已經研發出可以抑制愛滋病毒傳染以及死亡的措施。「但是我們明白，如果你不把它送到需要的人的手中，那麼世界上所有的藥物和預防都是毫無意義的。」

根據2020年的數據，聖縣西裔的愛滋患者佔總體新診斷愛滋病人的56%，是受該病毒影響最大的族裔之一。

「在過去的兩年裡，衛生局將更多的資源用來應對新冠病毒的肆虐，但是社區工作人員仍在不懈的努力，拯救愛滋病人的生命。」聖縣衛生局助理衛生員盧德曼（Sarah Rudeman）說。

盧德曼說：「在最黑暗的時期，他們繼續向患者提供HIV檢測 、HIV預防藥物和HIV醫療服務，這對需要這些服務的人來說是一條生命的補給線。」

該縣官員指出，自2014年以來，該縣對愛滋病毒感染者的救治高於全國平均水平。