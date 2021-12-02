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2殺人嫌犯無保釋放 聖荷西市長痛批：改革力度過火了

記者王子涵／聖荷西報導
兩名殺人嫌疑犯被無保釋金釋放。（聖荷西警察局）
兩名殺人嫌疑犯被無保釋金釋放。（聖荷西警察局）

兩名涉嫌在萬聖節槍殺一名男子的殺人犯，被無保釋金釋放。這引起了聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo)以及聖荷西警局的不滿。

11月30日晚上10時，李卡多發推稱：「我很認同保釋規則的改革，但是在沒有任何保釋金的情況下就釋放殺人犯，不可思議。改革的力度過火了，其結果就是那些飽受犯罪影響的社區繼續煎熬。」

根據聖荷西警方的紀錄，26歲的卡斯蒂略（Alfred Richard Castillo II）和27歲的安祖斯（Efrain Xavier Anzures）因與聖荷西的一起槍擊命案有關，而被警方逮捕。槍擊案發生在10月31日的下午，一名受到槍傷的男子被警方在5200 block of Great Oaks Parkway發現。該名男子在被送往醫院的不久後，就被宣佈死亡。

安祖斯因謀殺罪以及非法使用槍枝罪被起訴，卡斯蒂略因使用汽車進行犯罪，被定義為從犯。

聖荷西警方30日晚間也發推，稱兩名犯罪嫌疑人已經簽署了保證書，但無保證金要求。

「是的，你沒有讀錯，兩名殺人嫌疑犯，被起訴後，被釋放了。」警方在推文上表示，「我們的社區值得更好的結果，受害者的家庭值得更好的結果。」

法律分析師克拉克（Steven Clark）則說：「兩名嫌犯沒有很嚴重的犯罪紀錄和不出庭的紀錄。」

克拉克表示，加州最高法院去年對漢弗萊（Humphrey）案件的裁決改變了保釋金的程序。他說，在未來將有更多的殺人犯被以無保釋金的形式釋放。

「無需將犯人在審判前關在監獄裡，即使他們被控犯了很嚴重的罪行。」克拉克說。

在最高法院的一份聲明中，法官表示，不可以就單獨一個案件發表評論。但是綜合所有案件來講，釋放這名犯人輔以合適的監視的做法，是安全的。

聖荷西 槍擊 加州

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