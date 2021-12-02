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趙國華：現有疫苗對變種病毒Omicron有50%效用

記者李榮／密爾比達報導
趙國華表示，Omicron變種病毒讓專家都非常擔心。不過目前看來，現有的疫苗對於變種病毒應該有局部的效用。（記者李榮／攝影）
趙國華表示，Omicron變種病毒讓專家都非常擔心。不過目前看來，現有的疫苗對於變種病毒應該有局部的效用。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒Omicron來勢洶洶，也引起許多民眾的擔憂。加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官趙國華12月1日指出，他認為現有的疫苗對於變種的病毒可能有50%左右的效用，但無論如何疫苗還是大家目前手邊唯一的武器。他也將在本周五（3日）晚上舊金山華商經貿協會臨時舉行的線上講座中，分享Omicron變種病毒的最新資訊，並介紹預防及應對的方式。

在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官近20年的趙國華，是清華大學學士，耶魯大學碩士、博士、博士後，長期參加聯邦健康衛生部為新冠肺炎治療所做的預防緊急轉移，以及醫院、地方公共衛生系統及緊急醫療系統的會議。

他表示，Omicron變種病毒讓專家都非常擔心，不過目前看來，現有的疫苗對於變種病毒應該有局部的效用，預計可能在50%左右，「但是這是唯一的武器。另外，避免得到病毒還是最重要的。」

至於疫苗是否對於預防變種病毒產生重症有幫助？趙國華則比較保守，認為判定還有點太早。然而，無論如何，疫苗並非金鐘罩，像是今年美國的第一例病例，就是打過兩劑疫苗完全接種者，而且還沒有到六個月。

趙國華說，當天在講座中會仔細介紹Omicron，「它的長相是什麼，為什麼特別？專家學者為什麼這麼擔心？免疫系統是怎麼處理這種狀況？抗體的數目是不是很重要？」

他進一步說，抗體是針對疫苗放進人體的antigen量身打造的，在病毒有很多變異後，究竟會有什麼效用？疫苗及加強劑有沒有用？應不應該打等議題，都會在當日討論。

另外趙國華也表示，疫苗公司都已經開始做下一個疫苗，其中就會針對Omicron的變種病毒，不過可能在明年2、3月才能問世。另外就藥物方面，默克的新藥前一陣子還說有50%有效，現在只有30%有效。而Pfizer新藥也是觀察的重點之一。

趙國華講座連結：https://us04web.zoom.us/j/9988063500。Zoom ID：998 806 3500。Password：Modesto101。（M要大寫）

疫苗 變種病毒 Omicron

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