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持續乾旱 加州年底前無水提供給申請額外供水地區

編譯組／灣區1日電
加州持續乾旱，年底前將無水提供給申請額外供水的地區。當局呼籲節約用水。(美聯社)
加州持續乾旱，年底前將無水提供給申請額外供水的地區。當局呼籲節約用水。(美聯社)

加州官員12月1日宣布，服務2700萬居民與75萬畝農田的加州水資源機構，受到乾旱影響，今年底前將無水提供給申請額外供水的地區，除了關鍵的健康與安全用水。

這次是水資源部門最早發布0%水資源分配的時間，反映加州乾旱嚴峻情況、持續影響這個全美人口最大的州，水庫儲水位處於歷史新低水平。州水務官員表示，強制用水限制可能即將來到，將在主要水區鼓勵用戶節約用水。加州水資源部門主任娜美思（Karla Nemeth）說，若乾旱情況持續，將可能見到強制限水。

不過，儘管無水提供給申請額外供水地區的情況史無前例，但不代表加州有失去飲用水或洗澡水的風險。「加州水務項目」僅是29個水源供應區之一，其他還包括科羅拉多河與地方儲水計畫項目。加州當局仍會向提出要求地區提供少量水，以滿足健康與安全需求。但不會提供其他目的用水，如灌溉、園林綠化及園藝，因這些都將消耗大量水。

加州水務項目是由水庫、運河與水壩組成的複雜系統，與聯邦「中谷計畫」共同提供加州近4000萬人用水。其中項目最大水庫奧羅維爾湖(Lake Oroville)目前水位僅有30%滿、約是每年此時正常水位的一半。

仰賴州府水資源分配的地區，每年可申請水量有上限，分配額則由州府依據可用供應量提供。百分比可能會於初冬及春季進行調整，具體取決於加州獲得降雪量和雨量。去年是加州有記錄以來的第二嚴重乾旱年，地區分配水量自12月的10%降至3月5%。自1996年以來，水區未獲得任何額外供水量，是發生在上一次乾旱年的2014年1月份。

水區主管哈格赫立(Adel Hagekhalil)聲明表示，北加州供水急遽減少，代表著大家必須加強節約用水，例如減少室外澆水至1或2天、縮短淋浴時間、整修漏水，大家都盡一份力，共同度過難關。娜美思指出，若當地水區無法自行努力實現省水目標，加州將設定強制限水。加州水資源控制委員會近來提出緊急法規，禁止某些浪費水源的做法，例如下雨時灑水草坪、或使用無法自動關閉噴嘴洗車。

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