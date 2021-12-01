年底聚會多 佛利蒙警局籲先找指定駕駛

佛利蒙警局呼籲，年節聚會時，如果要飲酒先選好指定駕駛。（佛利蒙警局提供）

年底假期時節已經來到，許多人都會安排與親朋好友的聚會，而在席中也難免飲酒、小酌。佛利蒙警察 局提醒，在聖誕節 與新年假期之前是酒後駕車的高峰期，而佛利蒙警局也會在這段時間針對喝酒、或者用藥後開車加強執法，維護用路的安全。

佛利蒙警局指出，年底的假期是大家相聚的時光，警局建議民眾在聚會與派對之前，先計畫好散會後交通的安排，例如事先安排指定駕駛，讓清醒、未喝酒的人駕車送與會者安全返家。而佛利蒙警局在即日起到12月中為止，更將增派警力加強巡邏並嚴格執法，確保阻止酒後駕車，或者用藥後駕車的情勢。

佛利蒙警局表示，每年在假期時間，酒後駕車造成的悲劇數量就會上升。像是在2019年的年底假期，光是當年度12月24日至26日的聖誕假期，以及12月28日至隔年1月2日的新年假期，酒後駕車造成的死亡數量就超過任何其他當年度假節日的同一原因死亡數量。

「我們希望大家都能夠享受假期，並且安全。」佛利蒙警局小隊長戴樂馬（Steve Delema）指出，如果有更多民眾能夠在聚會之前就事先計畫，並且安排清醒的駕駛，大家就會更安全、快樂。佛利蒙警局也提醒，所謂的「DUI，Driving under the influence」，並非只是代表酒後駕車，包括使用大麻 ，或者其他可能影響精神狀態的藥物，都可能會造成不適合駕車的情況。而如果是喝酒同時又用藥，更可能對是否能安全駕駛造成嚴重的影響。