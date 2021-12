荷姆斯案…弄假直到成真 矽谷文化一角

荷姆斯與丈夫埃文斯(Billy Evans)共同走出聖荷西聯邦法院。(記者王子涵/攝影)

矽谷投資 界多年來流行著這樣一句「至理名言」:「Fake it until you make it」 (弄假直到成真)。

媒體報導指出,荷姆斯(Elizabeth Holmes)作為矽谷首位女性億萬創業家,19歲從史丹福大學輟學建立Theranos血液檢測 公司。她靠著一雙動人的大眼睛以及超乎常人的說服力獲得了許多美國政要、富商的投資。荷姆斯將喬布斯作為偶像,說話和穿著也模仿著喬布斯的模樣。

然而,她所吹捧的血檢科技終究沒有等到成真的那一天。

如今荷姆斯正面臨11項欺詐重罪的指控,以及最高20年監禁的處罰。許多人對於矽谷「弄假直到成真」的文化提出批評,然而不可否認的是,荷姆斯並不是唯一的造假者,她只是做的最優秀的那一個罷了。

周一(29日),荷姆斯站上了聖荷西聯邦法院的證人席,流淚地指控前公司執行長波瓦尼(Sunny Balwani),也是她交往超過十年的前男友,強迫和她發生性關係。她指控波瓦尼虐待、控制和脅迫她,並稱「他的行為影響了我所做的所有事情。」

儘管在之前的法庭文件中,外界就得知荷姆斯要將罪責推卸給前情人,可是當這一幕被荷姆斯本人以這樣戲劇性的方式表現出來後,還是將整個案件的進程推向了高潮。

聖荷西信使報報導,為了能夠參加庭審,有人凌晨就到達法院門口排隊。

阿格爾(Brad Agle)是楊百翰大學(Brigham Young University)商業倫理的教授,他在周一凌晨1時半就到達了法院門口。法院7時半才會開門,然而他並不是排在最前面的那個。

阿格爾曾採訪過前國務卿舒茲(George Shultz)的孫子小舒茲(Tyler Shultz)。小舒茲曾在Theranos工作8個月時間,是荷姆斯欺詐案的吹哨人之一。

阿格爾表示,矽谷流行著一整套「弄假直到成真」的文化。

矽谷華人風險投資人李宇恆表示,荷姆斯其實並沒有得到真正投資圈的青睞。細看Theranos的董事會名單,雖然有很多了不起的名字,不過這並不代表他們懂得投資。

根據李宇恆介紹,他的團隊2013年曾有機會進入到Theranos實驗室內部,荷姆斯接待了他們。他的同事提出在現場進行血液檢測,並以荷姆斯所宣傳的指尖抽血方式,但荷姆斯並沒有答應他們的要求。或許是因為這個舉動,李宇恆的團隊最終沒有選擇投資Theranos。

「很慶幸我的團隊做出了正確的選擇。」李宇恆說,「『弄假直到成真』的文化曾激勵了許多矽谷創業家勇於開拓,勇於創新。然而我們不得不重新理解這句話的含義。」