Omicron來襲 出遊該取消？ 有人要緩一緩 有人不怕

變種病毒的陰影下，許多人再次評估年底出遊的計畫。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）新型變種病毒 Omicron引起關注，除了造成大眾對於未來經濟復甦的憂慮以外，許多原本計畫在年底假期的民眾，也重新思考出遊的必要。雖然目前變種病毒還沒有在美國傳播的證據，但有民眾認為，在疫情 恐再次爆發之際，或許還是先緩一緩出遊的行程，減少被感染風險。但也有民眾認為，相信疫苗 能有一定的保護力，而且現在多數人都能夠有戴口罩等防疫觀念，「如果疫情永遠沒完沒了呢？總不能一直關著吧。」

家住聖荷西的工程師張文昌指出，新冠肺炎疫情一年以來，從最早的居家避疫，到後來逐漸放寬規定後疫情再起又再度緊縮，一直到疫苗普及之後，生活才好不容易漸漸回到正軌。原以為疫苗的加強劑，加上5到12歲小孩的疫苗逐漸上路，能更加速讓大家返回正常生活。然而這次的變種病毒Omicron看似來勢洶洶，他與妻子也正在商討取消年底出遊的可能。

他表示，過去在疫情之前，全家每年都會固定回國一次，還會至少一次去墨西哥或夏威夷的渡假。另外，在平時孩子長假期時出外過夜的旅行，一年也有約五到六次。但從新冠肺炎疫情開始之後，一家人就再也沒有出過美國，只有在今年打了疫苗後，6月份去了一趟亞歷桑納州走走。

張文昌說，疫情之後，選擇出遊的地點都是盡量選「地廣人稀」的地方，像是國家公園，或是自然景觀。今年好不容易連小孩都會在12月初完整接種疫苗，他與太太的加強針也都補足。聖誕假期的機票都定好了，將去拉斯維斯加斯慶祝聖誕，酒店也已安排妥當，突如其來的變種病毒讓他們有點騎虎難下。

他表示，拉斯威加斯這幾年來已經轉型，不完全只是賭城，而是一家大小都有適合活動的旅遊景點，連小孩也都很享受賭城高級旅館、各式的秀與表演，以及餐廳美食。但聽到上周感恩假期去賭城的朋友說，現在遊客很多，而且在變種病毒的陰影下，「我的心裡感覺還是會很擔心，想說要不要取消算了？待在灣區與家人一起過節。」

張文昌表示，也有朋友建議可以改去滑雪，畢竟雪場是室外，而且有了一點滑雪的程度以後，大家通常各滑各的，不會有太多近距離的接觸。不過他還在考慮是否改成滑雪，因為家人不太喜歡去天氣太冷的地方度假。

雖然有人考慮取消旅遊，但也有不少民眾認為，新冠肺炎疫情之今已經近兩年，不能因為疫情依然存在，就把所有的活動都取消。在桑尼維爾工作的Adam Yeh就說，傳統上12月工作上非常淡，同事以及上下游的合作窗口都幾乎已經在「休假模式」，小孩的學校也準備要放假，因此年底時一家人都會安排至少十天以上的出遊。

他說，去年因為疫情的關係，就已經取消「長出遊」，改為跟朋友去了四天的太浩湖。今年預定了要去洛杉磯與家人朋友見面，並且已經買好樂園的門票。雖然也有些朋友認為，疫苗不能完全阻斷病毒，而疫苗對於變種病毒的效力更不得而知，然而他還是認為：日子該要繼續過下去，「就是小心一點，多消毒、多洗手，不要放鬆防疫。否則一年過了一年，與家人親友製造回憶的機會錯過就沒了。」