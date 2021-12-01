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Omicron帶來新不確定性 專家提醒：別忘打疫苗、加強針

記者李怡 / 舊金山報導
市民們戴著口罩在舊金山亞洲藝術博物館參加活動。（記者李怡╱攝影）
市民們戴著口罩在舊金山亞洲藝術博物館參加活動。（記者李怡╱攝影）

最近幾天，全球對Omicron冠狀病毒變體的擔憂在逐漸升級。給那些已經做好出遊計畫的家庭，帶來新的困擾，不知是否應該改變假期的計畫。舊金山衛生健康專家提示市民說，了解不斷更新的關於變種病毒的消息很好，但不要對新變種感到恐慌。專家表示，根據目前的信息，他們自己的家庭並沒有改變出行的計畫。但一再強調的是，接種疫苗與加強針、做好COVID健康預防措施至關重要。應做到「要謹慎，但不要驚慌」。

加州衛生主管托馬斯·阿拉貢 (Tomás Aragón) 博士在周日的一份聲明中說，隨著官員收集Omicron的信息，疫苗繼續是渡過大流行的最佳方式，可以安全地保護大家免受COVID-19及其變種的嚴重疾病的侵害。 加州正在加倍加大疫苗接種和加強力度，以確保所有加州人都能獲得安全、有效和免費的疫苗，以預防嚴重疾病和死亡。

Omicron變種似乎正在非洲迅速傳播，並已在歐洲國家、以色列和香港發現。美國和其他幾個國家現在正在限制來自非洲國家的旅行。但專家表示，迄今為止病例數量有限的早期證據，尚未揭示該變體是否比其他冠狀病毒株更具傳染性，或者它是否具有疫苗抗體免疫或導致更嚴重的疾病。

鑑於未知和新的不確定性，灣區居民關心的是在即將到來的假期，他們是否應該重新考慮假期聚會和旅行計畫。

加州大學舊金山分校教授盧瑟福（George Rutherford）說，只要接種疫苗和加強疫苗，並採取合理的預防措施，人們的旅行應該是安全的。感恩節假期期間的航空旅行，接近大流行前的水平。因美國公民不受對非洲國家的旅行禁令的約束，因此不會像大流行早些時候發生的那樣，冒著被困在國外的風險。 

他表示，如果沒有接種疫苗，就應該即時接種疫苗，並隨後注射加強針。如果周圍的成年人都接種了疫苗，即使是未接種疫苗的年幼兒童，也會得到很好的保護。

柏克萊加大退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，基於這兩年對抗新冠病毒和變體病毒Delta的經驗，即使出現最壞的情況，大家知道如何保護自己的安全。如果需要一種新疫苗，可以再研究開發，並在三個月或更短的時間內推出，這也要歸功於 mRNA 技術。

疫苗 加州大學 Omicron

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