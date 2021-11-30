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監測山火 太平洋瓦電1300氣象站全就位

記者劉先進／屋崙報導
太平洋瓦電公司已安裝1300個氣象站，以監測山火等惡劣天氣。圖為2017年北加納帕山火。（記者劉先進／攝影）
太平洋瓦電公司已安裝1300個氣象站，以監測山火等惡劣天氣。圖為2017年北加納帕山火。（記者劉先進／攝影）

太平洋瓦電公司（PG&E）29日宣布，原計畫今年內安裝逾300個氣象站，目前已提前兩個月完成。公司在服務範圍內共安裝1300多個氣象站，在火災高風險地區每20哩就有一個氣象站。這些氣象站全年都在使用，將有助於進一步提高天氣預報能力，監測山火等惡劣天氣威脅。

氣象站採集的數據，如溫度、風速和濕度，有助於太平洋瓦電的氣象學家，評估惡劣天氣的走向，並為公用事業的運營規畫提供訊息。氣象站現在為該公司在加州公用事業委員會指定的2級和3級火災高風險地區內，每20哩的配電線路提供一個氣象站。

太平洋瓦電氣象學和消防科學主任斯特倫費爾（Scott Strenfel）表示，自2018年以來，已安裝了1300多個氣象站，建立了世界上最大的公用事業公司擁有的氣象站網路之一，使他們能夠即時跟蹤溫度、風速和濕度，更好地監測和預測惡劣天氣威脅，並為運營決策提供資訊，以更好地服務客戶和社區。

1300多個氣象站不僅向太平洋瓦電氣象學家，而且向山火安全運營中心（WSOC）的分析員和專家發送區域數據。該中心是該公司檢測、評估、監測和應對整個服務區山火威脅的中心。大眾也可以在pge.com/weather查看氣象站資訊。

山火 加州 檢測

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