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疫後新生活講座 德州艾迪森市長周建源12．4分享

記者李榮／灣區報導
全美亞裔總商會、展望未來基金會、美國加州排舞協會、舊金山中華企業協會、北加州台灣工商會等五組織，將舉辦「新生活的共識」講座。（記者李榮／翻攝）
全美亞裔總商會、展望未來基金會、美國加州排舞協會、舊金山中華企業協會、北加州台灣工商會等五組織，將舉辦「新生活的共識」講座。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情發展近兩年，生活的許多面向都受影響，很多專家也甚至預言就算疫情完全過去，不少生活型態恐不會回到疫情前的模式。全美亞裔總商會（National ACE）、展望未來基金會（Benefit Tomorrow）、美國加州排舞協會、舊金山中華企業協會（MBA）、北加州台灣工商會等五組織29日共同宣布，將於12月4日舉辦「新生活的共識（Life of New Normal）」講座，邀請德州艾迪森（Addison）市長周建源、婦科醫師范淵達、聖荷西州大電機系榮譽教授陳潤吾等多位不同領域的專家與社會菁英，分享他們對於未來生活型態的觀察，以及可能的應對方向。

主辦人之一的美國加州排舞協會創辦人、世界台灣商會聯合總會前會長林貴香指出，疫情以來許多實體的活動無法舉辦，大家也逐漸改為網路上的活動。今年9月時與全美亞裔總商會會長董繼玲等人辦了一場疫情期間彈性與恢復力的講座，參加者都獲益良多，也肯定了透過網路互通有無、傳播正確資訊的力量。因此商討後決定讓五個單位合作共同舉辦，分享對於疫情之後新生活型態的看法。

林貴香進一步表示，雖然疫情發展至今已有疫苗，甚至還有疫苗加強劑，但許多生活的模式已無法回到過往的狀態。短期看來，大家面臨通貨膨脹、供應鏈短缺、物流停滯的影響，整體經濟受到不小的傷害；就業市場來說，也可以發現許多工作找不到員工，但也有很多人找不到工作。長期看來，疫情給人類帶來的影響恐怕是持續的，許多模式與習慣將徹底改變、翻轉，因此希望藉由領域菁英的分享，能夠大家有新的體悟，超前部署。

她介紹，當天講員包括德州艾迪森市長周建源、婦科醫師范淵達以及聖荷西州大電機系榮譽教授陳潤吾。周建源將談如何接受被疫情改變的新生活；范淵達則會從自身經驗，從醫師的角度來看如何防疫，以及兩年以來醫療系統的改變；陳潤吾則會分享疫情以來的體悟，以及如何輕鬆完善人生規畫。當天的主持人是主播古琳嘉。古琳嘉會以互動的方式，與講員互動。

講座主題：新生活的共識。日期：12月4日下午2時。活動免費但務必先登記（填寫姓名、電子郵件等資訊），網址：https://bit.ly/dec4-newnormal。

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