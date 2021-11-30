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荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

編譯組／灣區29日電
荷姆斯在法庭證詞表示，Theranos前總裁強迫她與他發生性關係。圖為她先前在出席聯邦法庭遴選陪審團檔案照片。(美聯社)
荷姆斯在法庭證詞表示，Theranos前總裁強迫她與他發生性關係。圖為她先前在出席聯邦法庭遴選陪審團檔案照片。(美聯社)

Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)29日流淚地作證說，前公司總裁巴爾瓦尼（Sunny Balwani）也是她交往超過十年的前男友，當她讓他不高興時，強迫她和他發生性關係。荷姆斯證詞表示，巴爾瓦尼會生她的氣，有時會上樓到房間強迫與他發生性關係，但她自己並不想如此做。巴爾瓦尼的律師則拒絕對荷姆斯說法發表評論。

荷姆斯用顫抖聲音發表證詞，透露她還是史丹福大學學生時曾被性侵。她告訴巴爾瓦尼此事，當時他是荷姆斯崇拜的成功創業家，他告訴她，因為現在遇見他，所以安全了。

荷姆斯的律師唐尼(Kevin Downey)向陪審團出示荷姆斯在iPhone上紀錄，她寫道：「非常深的痛苦，非常非常深。無法專注在任何事情，除了疑惑？為什麼要傷害我自己？」(Hurts so much. So so much. Can't focus on anything except why? Why hurting myself?)她說，她不能站立，只能躺著，不明白為何傷害自己，為何不離開。

荷姆斯29日持續在聖荷西美國地方法院進行連續第四天證詞。在法庭文件中，她指控巴爾瓦尼虐待、控制和脅迫她。荷姆斯辯護律師團隊表示，計畫召集專門研究關係暴力心理學家到證人席，並對荷姆斯進行評估。

律師詢問荷姆斯，巴爾瓦尼是否強迫荷姆斯向投資人或記者發表聲明，或控制她與公司董事或主管互動，荷姆斯回答沒有。問及她與巴爾瓦尼關係是否對工作有影響？她回應：「我不知道。他影響了關於我的所有事情，我並不完全理解。」

荷姆斯證詞表示，她18歲時在中國旅行遇見當時38歲的巴爾瓦尼，問他如何創建公司，尋求建議。當她開始在史大求學，巴爾瓦尼開始寫電子郵件給她。

荷姆斯證詞說，巴爾瓦尼貶低她，說她不知如何從商，對她的平庸感到驚訝，需要扼殺原本的自己，才能成為嶄新的伊莎貝拉。巴爾瓦尼強迫她一周七天在辦公室工作，只吃所謂能給她能量的「純」食物。出示給陪審團的筆記內容顯示，巴爾瓦尼指示她吃豆腐和小麥沙拉當午餐，晚餐則是花椰菜與藜麥、沾醬大蒜與醋。若荷姆斯花時間與家人在一起，巴爾瓦尼會生氣，認為分散注意力。

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