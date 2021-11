荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

荷姆斯在法庭證詞表示,Theranos前總裁強迫她與他發生性關係。圖為她先前在出席聯邦法庭遴選陪審團檔案照片。(美聯社)

Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)29日流淚地作證說,前公司總裁巴爾瓦尼(Sunny Balwani)也是她交往超過十年的前男友,當她讓他不高興時,強迫她和他發生性關係。荷姆斯證詞表示,巴爾瓦尼會生她的氣,有時會上樓到房間強迫與他發生性關係,但她自己並不想如此做。巴爾瓦尼的律師則拒絕對荷姆斯說法發表評論。

荷姆斯用顫抖聲音發表證詞,透露她還是史丹福大學 學生時曾被性侵 。她告訴巴爾瓦尼此事,當時他是荷姆斯崇拜的成功創業家,他告訴她,因為現在遇見他,所以安全了。

荷姆斯的律師唐尼(Kevin Downey)向陪審團出示荷姆斯在iPhone上紀錄,她寫道:「非常深的痛苦,非常非常深。無法專注在任何事情,除了疑惑?為什麼要傷害我自己?」(Hurts so much. So so much. Can't focus on anything except why? Why hurting myself?)她說,她不能站立,只能躺著,不明白為何傷害自己,為何不離開。

荷姆斯29日持續在聖荷西美國 地方法院進行連續第四天證詞。在法庭文件中,她指控巴爾瓦尼虐待、控制和脅迫她。荷姆斯辯護律師團隊表示,計畫召集專門研究關係暴力心理學家到證人席,並對荷姆斯進行評估。

律師詢問荷姆斯,巴爾瓦尼是否強迫荷姆斯向投資人或記者發表聲明,或控制她與公司董事或主管互動,荷姆斯回答沒有。問及她與巴爾瓦尼關係是否對工作有影響?她回應:「我不知道。他影響了關於我的所有事情,我並不完全理解。」

荷姆斯證詞表示,她18歲時在中國旅行遇見當時38歲的巴爾瓦尼,問他如何創建公司,尋求建議。當她開始在史大求學,巴爾瓦尼開始寫電子郵件給她。

荷姆斯證詞說,巴爾瓦尼貶低她,說她不知如何從商,對她的平庸感到驚訝,需要扼殺原本的自己,才能成為嶄新的伊莎貝拉。巴爾瓦尼強迫她一周七天在辦公室工作,只吃所謂能給她能量的「純」食物。出示給陪審團的筆記內容顯示,巴爾瓦尼指示她吃豆腐和小麥沙拉當午餐,晚餐則是花椰菜與藜麥、沾醬大蒜與醋。若荷姆斯花時間與家人在一起,巴爾瓦尼會生氣,認為分散注意力。