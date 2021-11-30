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2度辭職 推特執行長多西：這次是自願

編譯組／美聯社29日電
推特執行長多西二度宣布辭職。（美聯社）
推特執行長多西二度宣布辭職。（美聯社）

推特執行長多西（Jack Dorsey）二度宣布辭去執行長職務，他說，這次是他自願的。

多西29日宣布辭職，但未說明辭職理由，只抽象地表示，他在推特16年的期間，擔任了各式各樣的角色，應該「和創辦人做一個切割」。多西認為，對公司創辦人的依賴讓推特「嚴重受限」。

將接任推特執行長一職的是推特現任科技長阿格拉沃（Parag Agrawal），他似乎很受華爾街分析師歡迎，認為他是一個安全的選擇，將可帶領推特進入網路下一個時代—元宇宙（metaverse）。然而，投資人的信心沒有這麼大，消息一出，推特股價下跌了3%。

多西2007年成為推特第一任執行長，但隔年就被迫離職，然後在2015年回鍋擔任執行長。多西以隨性作風著稱，留有濃密的大鬍子，會進行靜修、間歇性禁食、玩加密貨幣和區塊鏈。

美聯社表示，多西的離職讓推特處於未來發展不確定的十字路口。

儘管推特改變了美國的政治、新聞和文化，但紐約大學史德恩商業與人權中心（Stern Center for Business and Human Rights）副主任巴雷特（Paul Barrett）說：「事實證明，推特有陰暗的一面，多年來，它一直被人利用來散布謠言。」

多西在他的推特帳戶上表示，對於決定離開推特，他感到「非常難過，同時也非常快樂」。多西於2006年3月21日發出他的第一則推文，上面寫著：「只是在設定我的推特。」

推特早期快速成長，後來發展逐漸放緩，於是開始調整模式，好讓平台更容易使用、更具吸引力。儘管推特在規模上從未能與臉書匹敵，但它已然成為美國政治話題和新聞主要的傳播管道。

多西辭去執行長職務後，會繼續留在董事會直到2022年任期屆滿。

阿格拉沃於2011年加入推特，自2017年開始擔任科技長。多西對阿格拉沃和董事新主席泰勒（Bret Taylor）表達了信心。泰勒是軟體公司Salesforce的總裁和營運長。

推特 美國 紐約大學

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