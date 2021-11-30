屋崙暴力犯罪猖狂 市長薛麗比宣布擴大警力

屋崙市長薛麗比宣布，將擴大警力，招聘更多警員防範暴力犯罪。（美聯社）

屋崙 官員29日表示，為了對抗今年不斷升高的暴力犯罪浪潮，他們計畫增加警局人力。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）29日與市議員泰勒（Loren Taylor）和里德（Treva Reid）宣布，市長辦公室正在制定一項考慮增加現役警員人數、擴大屋崙整體警力的提案，並打算扭轉預定明年凍結50個警局職務的預算 削減案。薛麗比指出，警員招聘計畫將於12月3日完成，這項計畫將要求成立一項新警察 學院課程，並包含一項可資助成立這個課程的預算修正案。

薛麗比表示，為了防範暴力，並在罪案發生時做適當處理，屋崙需要採取多方面的策略，包括增強警力和增強社會服務。

薛麗比說：「屋崙居民希望採取一個完善、有效的方法來結束槍枝暴力。盡管我們不打算取消歷史性的防範犯罪投資，以及稱為MACRO的非警員因應方案，我們仍必須解決警察短缺的問題。」

在屋崙警察人數降剩677人之際，屋崙上周末再發生一連串暴力事件，讓該市今年的兇案死亡人數增至118人。薛麗比表示，這是屋崙十多年來警察人數最少的時候，也是警察人數首次低於2014年稅收法案要求維持至少678名警員的規定。

屋崙警察協會（Oakland Police Officers' Association）會長唐納蘭（Barry Donelan）表示，警員流失「助長了屋崙的犯罪活動」，並稱屋崙未能維持Z法案要求的最少678名警員，是又一次違背對屋崙居民的承諾。

不過，薛麗比表示，暴力犯罪的增加是「一場完美風暴」造成的結果，包括疫情導致警局招聘中斷、疫情對家庭和刑事司法系統的影響、錯誤的保釋制度等。她說，要改善屋崙的治安，必須針對這些方面進行改革，並持續對暴力預防策略進行投資。

里德說：「為了確保我們的城市受到保護，我們必須有足夠的資源、職員和維持社區安全的警員。」

屋崙市議會今年投票通過增加3億3600萬元警務預算，並額外投資1700萬元用於防範暴力和其他社會項目。

屋崙居民對警局預算的問題上一直存在分歧，一些維權人士認為預算必須削減一半，其他人則堅持街道上必須部署更多警察。