柯瑞擊沉快艇 單場命中率5成 NBA史上第一人

柯瑞率勇士擊沉快艇。（美聯社）

金州勇士 28日以105比90戰勝洛杉磯快艇 ，拿到8連勝，繼續坐穩聯盟榜首。柯瑞 （Stephen Curry）末節9分8秒上籃，被防守者曼恩（Terance Mann）狠狠打到、摔倒在地，卻沒被吹罰犯規，他大為惱火，憤怒的向裁判揮拳抱怨，結果吃到技術犯規。此後柯瑞瘋狂爆發，連中3個三分，拿到11分，徹底打崩對手。柯瑞三分13中7，33分5籃板6助攻6抄截。並成為NBA歷史首個單場至少得到33分5籃板6搶斷7三分且命中率達50%的球員。

他賽後表示，那次上籃應該是次犯規，被處罰技犯後，他需要釋放情緒，並將情緒轉化為投籃。此後他的狀態火熱，能投進球，球隊也能命中投籃。

雙方在上半場打得難解難分，裁判甚至針對勇士板凳席吹了一次犯規。替補伊古達拉等人，一臉莫名其妙。末節9分鐘多種，勇士領先9分，柯瑞上籃不中抱怨裁判吃到技犯，徹底點燃勇士情緒。勇士在5分鐘打出21比7的衝擊波，柯瑞得了11分，包括3個三分球，比賽還剩5分20秒時，從右側底角迎著防守人投出奪命三分，鎖定勝局。

依靠聯盟第一的防守，勇士總共送出賽季最高的19個抄截，包括柯瑞的6個，逼迫對手24次失誤。在出場20分鐘以上的球員中，柯瑞百回合防守效率聯盟第六。

柯瑞表示，比賽類似於季後賽，上半場陷入防守僵局，勇士磨煉出一場勝利，在防守端奠定了自己的身分標籤。對於本賽季的防守表現，他表示，必須在防守端做好工作。「我們知道，格林在防守端有多好，魯尼在防守上也難以置信，他們經常對位對手最好的進攻球員。我和普爾必須做好自己的工作。在防守領域，我知道真正好的水準是怎麼樣的。我的身體有助於更快、更強硬的身體對抗。防守主要關乎紀律和努力。在場上專注，迎接挑戰。」

隊友格林稱讚說，沒人討論柯瑞的防守。他永遠在努力防守，是球隊最好的防守球員之一。並表示，防守不會被廣為傳播，因為一半的人不知道比賽看什麼，只知道某人進球、手感很熱。

快艇教頭盧恩（Tyronn Lue）表示，球隊整個實際一直在討論顧好手中的皮球。「如果我們對勇士失誤，他們會讓你付出代價。在我們的失誤中，有13、14次是糟糕的失誤。球隊必須在決策方面做得更好。現在只是沒有打出正確的比賽。」

快艇的喬治（Paul George ）30分。勇士的波特貢獻18分10籃板，普爾上半場2分，但在第三節入賬4個三分，得到15分，幫助勇士咬住比賽。

勇士28日還迎來好消息，右腳跟腱撕裂的湯普森恢復進展不錯，他和二年級新秀懷斯曼都被分配到勇士的發展聯盟球隊（G League）、聖他克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）比賽，以方便找到場上節奏。勇士將在30日客場對陣16連勝、排名西區第二的鳳凰城太陽。