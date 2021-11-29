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周典樂「明月千山路」 獲僑聯總會華文著述佳作獎

記者李榮／密爾比達報導
周典樂（左）的「明月千山路」獲得僑聯總會華文著述獎佳作。右為賴銘琪。（周典樂提供）
周典樂（左）的「明月千山路」獲得僑聯總會華文著述獎佳作。右為賴銘琪。（周典樂提供）

灣區作家周典樂近來出版新書散文集「明月千山路」。這本書是她繼「書窗外」、「吃喝玩樂話矽谷」後出版的第三本書，內容主要是將過去幾年來在世界日報等報章雜誌發表、有關在北美生活的散文集結成書。而明月千山路這本書參加僑聯總會華文著述獎，今年獲得「佳作」，僑聯總會致贈獎狀並請南灣華僑文教中心代為頒獎，由駐舊金山經文處長賴銘琪在僑委會頒獎活動中頒發獎狀以示表揚。

周典樂畢業於台灣實踐家專食品營養科，在大學時代就開始投稿，作品曾刊載於台灣新生報。來美後於德州理工大學求學，獲學士與碩士學位，她曾在醫院工作一段時間後，又重回學校念書，進入俄亥俄州立大學獲材料工程碩士。她表示，學生時代就喜歡利用課餘之暇投稿，作品曾發表於中央日報、中華日報及北美世界日報等。她在工業界工作二十餘年，曾任材料品管工程師，採購經理等職務。退休後專事寫作，作品散見於世界副刊、世界周刊等。

周典樂介紹，明月千山路內容分四大部份，第一部份「往日情懷」，書寫來美後遇到傳統節慶因每逢佳節倍思親而觸景生情。或因生活上的感懷，追憶童年往事，從現今的生活對照出國念書前在台灣生活的種種記憶，抒發對祖國家鄉的懷念。而第二部份「異國人生」，除了書寫出國之後，求學、謀職及工作上的種種經歷與經驗外，也分享在異國生活的酸甜苦辣。

第三部份「閒情記趣」，描繪生活中的親情、友情及上活上的趣事。第四部份「北美記遊」，是記錄過去幾年在美加的旅遊見聞。從夏威夷觀海賞花，橫跨亞利桑那州的沙漠、德州石油商的廣袤莊園、到紐奧良沼澤看鱷魚。記錄阿拉斯加的冰河、雪山的種種奇景。溫哥華的城市風華、加拿大海天公路的美景、洛磯山的山奇水秀、哥倫比亞冰原的雄奇等景象與回憶。

台灣 德州 世界日報

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