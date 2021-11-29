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網路交易詐騙頻傳 灣區警局推安全交易區 24小時監控

記者李榮／密爾比達報導
安全交易區是兩個相鄰的停車格，並且有24小時監控系統。（密爾比達警局提供）
安全交易區是兩個相鄰的停車格，並且有24小時監控系統。（密爾比達警局提供）

年底購物假期許多人會在網路上衝動購物，或者互贈禮物，後來發現自己不需要這些東西，便決定在網路上賣掉變現。另外也有些人會趁年底時節，在網路上找私人賣家撿便宜尋寶。不過，網路交易詐騙事件頻傳，也有部分民眾擔心與陌生人交易會有一定的危險性。灣區部分城市警察局設有「安全交易區」（Safe Exchange Zone），民眾可自由到該區塊進行交易，現場有24小時監控，讓民眾能安心買賣。

密爾比達警察局就一直設有安全交易區。密爾比達警察局指出，民眾在網路上買賣時，有時候會選擇面對面交易，而警局外的安全交易區就是提供大家一個安全且執得信賴的地方，讓民眾在與私人第三方買、賣或者交換物品時，能有安全的場合，降低不信任感。

密爾比達警察局介紹，密爾比達警察局的安全交易區是警局旁兩個特別畫分出來的相鄰停車位，同時在安全交易區塊也有兩支監視攝影機24小時全程監控。如果交易時發生事故，或者之後產生交易爭議、又或者該筆交易有需要進一步調查時，雙方與警察都能夠有所根據。民眾到安全交易區交易時，無需付費，也不需要事先預約，只要先到者就能先使用。

密爾比達警局呼籲民眾多利用安全交易區。（密爾比達警局提供）
密爾比達警局呼籲民眾多利用安全交易區。（密爾比達警局提供）

警察 密爾比達 灣區

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