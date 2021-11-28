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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

灣區商家防快閃搶劫 每月花3萬元安保

編譯組／灣區27日電         
三萬美元月保安費，重金設防盜門監控儀，灣區各商家在快閃搶劫中加強安保防範。（電視新聞截圖）
三萬美元月保安費，重金設防盜門監控儀，灣區各商家在快閃搶劫中加強安保防範。（電視新聞截圖）

今年的黑色星期五親臨購物重又開始，但購物者和商家在一連串高調的大規模搶劫事件中則心情各異。一些商家正在採取進一步的措施來防止盜竊，並保證他們的員工和顧客的安全。

例如，對於創新產品商店b8ta來說，黑色星期五購物的回歸伴隨著24小時的安全保障，每月的成本高達三萬美元。「如果你想算算必須賣多少貨才值這筆支出，這可能是令人望而生畏的，」Hayes Valley地點的總經理拉塞爾（Russell）說。

由於零售業遭遇頻繁的搶劫盜竊，拉塞爾的分店今年早些時候已關閉，以保護員工。從2月份的監控視頻中可以看出，他甚至被人用槍指著要筆記本電腦。視頻中，一名男子騎著滑板車進入商店，揮舞著武器指向拉塞爾，然後將幾臺高價設備裝入一個郵差包。拉塞爾說，盡管成本很高，但工人和顧客的安全將是第一位的......利潤則在其後。

「最後我們會把這些缺口補上。我們以後會這樣做，但現在的首要任務是安全。如果我們給人們一個好的體驗，他們就會再來。」

b8ta對面的電動自行車店High Road Bike Co為安裝價值1萬美元的大門和攝像頭推遲了開業，他們還計劃在一天中較晚的時候開業，因為那時街道上會有更多人。

「希望這些都能得到回報......包括保險在內！」合夥店主卡拉威（Chris Callaway）笑道。 

額外的預防措施是由零售盜竊暴徒在整個灣區範圍的襲擊所引發，這些包括舊金山聯合廣場引人註目的路易威登搶劫案，以及屋崙的獨立經營的Wellspring藥店搶劫。

11月20日，80多人衝進核桃溪的Nordstrom，周三（11月24日），盜賊還瞄準了南加州Topanga的Nordstrom，柯德麥迪拉店甚至在8月就被盜賊盯上了。

商場購物者也注意到該地點加強了安保措施。「肯定會有更多的警察出現。」一名與妻子一起購物的男子說：「今天，入口和出口都被關閉了。」

商場保安和柯德麥迪拉警察在停車場不斷巡邏，使一些家庭感到更放心。「這取決於地點，對於這個商場，我們出來時覺得完全沒問題。」一位父親說。

警察 黑色星期五 Nordstrom

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