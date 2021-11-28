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搶外卡關鍵戰 49人拚鬥維京人 目前戰績都5勝5負

記者王子涵／聖荷西報導
49人季票擁有者張哲遠表示，本場比賽的獲勝方將在外卡名額的爭奪中，取得關鍵性的領先。（記者王子涵／攝影）
49人季票擁有者張哲遠表示，本場比賽的獲勝方將在外卡名額的爭奪中，取得關鍵性的領先。（記者王子涵／攝影）

49人今日（28日）在主場迎來明尼蘇達維京人的挑戰。雙方目前的戰績都是5勝5負，獲勝方將在外卡名額的爭奪中，取得關鍵性的領先。

49人季票擁有者張哲遠表示，若49人拿下今天比賽的勝利，並且同賽區的洛杉磯公羊隊輸給近日勢頭強勁的綠灣包裝工隊，那麼49人拿到外卡的幾率將大大增加。「對於本賽季開局並不是很順利的49人來說，這是一場必須拿下的比賽。」張哲遠說。

雙方四分衛的精彩對位，又將比賽的精彩程度提升一個檔次。

49人主力四分衛伽羅波羅（Jimmy Garoppolo）。（Instagram...
49人主力四分衛伽羅波羅（Jimmy Garoppolo）。（Instagram截圖）

維京人四分衛考辛斯（Kirk Cousins）。（Instagram截圖）
維京人四分衛考辛斯（Kirk Cousins）。（Instagram截圖）

維京人四分衛考辛斯（Kirk Cousins）在上一場對陣包裝工的比賽中表現出色，傳出341碼的距離幫助球隊大勝。而49人這邊，首發四分衛伽羅波羅（Jimmy Garoppolo）的效率更是有過之而無不及，在過去一個月的比賽中幫助球隊止住賽季初的頹勢，重返爭奪季後賽席位的行列中。

同時，49人的主教練沙納漢（Kyle Shanahan）更是對這兩位優秀四分衛的打法十分熟悉。張哲遠介紹，49人在2017年從愛國者隊那裡得到伽羅波羅之前，其心儀的四分衛人選其實是考辛斯。

當年，伽羅波羅以5場出色的表現征服了49人管理層，並獲得了一份5年1.37億的大合同。而考辛斯2012新秀賽季就加入到當時沙納漢所領導的華盛頓足球隊，兩人合作了一個賽季。

兩支球隊近年來的軌跡十分相似。2018賽季都沒有進入季後賽，2019賽季同時進入，並且49人在分區決賽中戰勝了維京人隊。但在2020賽季，兩支球隊又是輸多贏少。

伽羅波羅的合同將在下個賽季結束後到期。49人主帥沙納漢26日表示，伽羅波羅是球隊的現在，而蘭斯（Trey Lance）則是未來。沙納漢說：「什麼事都有可能發生，我們已經明確表示蘭斯是球隊的未來，但這並不會對伽羅波羅有任何負面的影響。」

伽羅波羅本賽季傳球達陣僅有12次，同時被抄截次數也僅有5次。他因小腿的傷勢缺席了第五周的比賽，今年選秀探花蘭斯替補帶隊，但並未給球隊帶來勝利。

確定的是，這是一場精彩的外卡名額爭奪戰。這場比賽過後，本賽季僅剩下6場比賽。

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