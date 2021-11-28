攜手舊金山加大 東華提供24小時中風急診服務

通過東華醫院與UCSF Health簽署的合作協議，UCSF專家可透過遠程醫療，為華埠病人提供24小時專科中風診療服務。（圖片由華東醫院提供）

舊金山 東華醫院與舊金山加大醫療中心（UCSF Health） 簽署一項合作協議，攜手為華人 社區提供中風 急診服務。

舊金山加大醫療中心神經病學科及神經外科，在U.S. News and World Report全美最佳醫院排名中名列前茅。這項合作可提升東華醫院的神經病學服務，尤其是中風治療方面。此外，通過舊金山加大醫療中心的幫助，東華醫院還會建立一個綜合中風治療中心。舊金山加大醫療中心聯盟網絡總監兼首席戰略官Shelby Decosta表示，「我們很榮幸能夠與東華醫院合作，為華人社區提供中風治療服務。透過與其他醫療系統合作，UCSF能夠為更多社區提供更便捷及更多元化的服務。」

通過這項協議，UCSF專家可透過遠程醫療，為東華醫院病人提供24小時專科中風診療服務。UCSF亦會協助東華醫院建立一個經國家認證的綜合中風治療中心，為病人提供優質的中風治療及護理服務。

UCSF綜合中風治療中心醫學主任Anthony S. Kim醫生表示，「治療中風分秒必爭，UCSF專家將會全力支援東華醫院，提供更快速有效的中風診療服務。這項合作可為病人帶來更好的治療成效。此外，東華醫院的病人亦能夠透過遠程醫療來獲得UCSF的中風治療及神經病學服務。」

東華醫院行政總裁張建清博士表示，「我們很高興能夠與UCSF合作。華人的中風風險較高，是我們社區的一個嚴重健康問題。這項合作，可以提升社區內中風治療的服務質量，並改善社區居民的健康。東華醫院與UCSF有著相同理念，即致力促進多元文化社區居民的健康，提供公平的醫療服務，為弱勢社區帶來更多醫療資源。」

這個中風治療項目是東華醫院與UCSF眾多的合作計畫之一。過去一年，雙方還簽訂了包括眼科服務及門診紓緩治療計畫等其他合作協議。

舊金山加大(UCSF)以健康科學為核心，致力通過先進的生物研究、生命科學和健康專業的研究生教育，以及優秀的患者護理，來促進全球健康。UCSF Health作為UCSF的主要學術醫療中心，包括一流的專科醫院和其他臨床項目，在整個灣區也設有多家分支機構。

東華醫院是一間屢獲殊榮、提供全面醫療服務的綜合性醫院。東華醫院是舊金山華埠擁有最多員工的機構，是華埠主要的經濟命脈及標誌。

120年來，東華醫院在舊金山市醫療系統中有著獨特的貢獻。東華醫院被稱為「人民醫院」，服務對象以低收入人士及不諳英語的長者為主。88%的住院患者年齡在60歲以上，91%的住院患者使用聯邦保健計畫(Medicare)或加州醫療輔助計畫(Medi-Cal)，當中大部分為華人。