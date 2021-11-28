讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大

李元慶。（李元慶供圖）

日本 人對在美國生活屬於第幾代的稱呼，筆者在夏威夷就注意到了，而且發現同上海話的發音很相似。

Issei（一世），也就是第一代移民。然後是Nisei（二世），Sansei（三世）。你讓上海朋友讀一下註解的漢字，再用英文讀，看它們的發音有多麼接近？這個日文發音應該是從中文過去的，不知道同屬於吳語的上海話有什麼關係。上海人稱「二」為「涅」，筆者五歲之前是上海人。

到了1910年，加州 的日本人達到4萬多，20年代的後期，日本移民的居住重心轉移到了洛杉磯地區，至今還是如此。

這個時期的加州城市裡的許多果實、蔬菜許多是加州日本農民的產品，特別是洛杉磯地區。日本人在加州北部種植大米很成功，從日本引進了各種品種。諸位現在去Costco買大米，經常可以看到「日本大米」標籤，美國加州產品，就是從那個時間發展過來的。

日本農民是精工細作的種田高手，對加州農產品改進和多樣化的貢獻很大，現在加州出產的「富士蘋果」和「日本柿子」等還有著良好聲譽，雖然日裔農民幾乎沒有了，這同華人發展過程差不多，第二代、第三代基本都接受教育，離開農業，去大城市生活了。

同韓裔一樣，1924年的排亞裔法案通過，日本人正式加入了同華人一樣被限制進入美國的行列。關於日裔移民有幾個重要點需要提一下：

一，在1908年，美國工會、白人種族主義組織、還有政客們開始感覺到了日本勞工到來的壓力，他們有了「君子協定」（Gentleman’s Agreement），政府不再給日本人鑑證，除了已經在美國的日本人的家屬和子女，這就是後來後來的「照片新娘」。絕大多數早期移民都是男性，他們和在日本的女性通過媒婆交換照片，定下終身。日本新娘坐船幾十天到了舊金山、夏威夷碼頭，用照片互相認人，突然發現男人要比照片老上10多歲，後悔莫及，可是生米已經做成熟飯了。美國有講這段歷史的電影。

二，1913年加州通過法律外國人不得擁有土地。那個時光只有白人和非裔可以成為美國公民 ，華裔和日裔都不合格。他們只是住在美國的外國人。因為不能夠擁有土地，他們的田地都是從白人那裡租借來的。

州府沙加緬度南面15哩有個唯一是華人建立起來的小鎮，叫做「樂居鎮」（Locke），就是當年中山人同台山人在附近的Walnut Grove小鎮鬧意見，一位叫李炳的，來到樂居鎮地區從白人手中租地開發。這塊地房原來連住房都沒有，是白人Locke擁有的，所以以後就叫Locke了。以後附近的中山人陸陸續續搬了過來。這個小鎮現在已經有一百多年的歷史，筆者還參加過小鎮的百年紀念活動。