沙加緬度機場 感恩節湧人潮

加州州府沙加緬度機場，感恩節期間湧入大量人潮。（電視新聞截圖）

與去年疫情 高峰期不同，今年許多民眾都已經打了疫苗，因此感恩節則可以出行。在加州 州府沙加緬度的機場 ，感恩節期間也湧入人潮，許多人都趕著回家與家人團聚。

雖然在感恩節當天，大多數商業場所都關門，但沙加緬度國際機場照常營業，不乏來自全國各地的旅客在慶祝假期的同時，與家人共度美好時光。

許多旅客拖著行李箱，趕著回家與家人團聚。（電視新聞截圖）

從印第安納州一路飛來的洛伊恩伯格（Gretchen Leuenberger）說，他們飛來沙加緬度，和住在瓦利斯普林斯（Valley Springs）的女兒一起吃感恩節晚餐。

另一位來到機場的旅客吉爾（Anna Torres-Gil）說，感恩節就是吃一頓豐盛的晚餐，以及跟家人都有一段時間沒見了，所以可以一起出去玩。吉爾飛來沙加緬度探望她的父母和其他家庭成員。

對於像吉爾，以及從拉斯維加斯飛來沙加緬度的遊客J.B. Dyragos夫婦來說，去年感恩節由於新冠疫情（COVID-19），情況看起來和現在大不相同。但幸運的是，今年他們可以和家人聚在一起。「能和全家人一起過感恩節真是太好了，」吉爾說。

「這將是我們大概自去年一月以來，第一次聚在一起，所以很高興看到大家能夠聚在一起，」Dyragos 說。感恩節也重在感恩。除了許多感恩節菜餚可供選擇之外，接受採訪的旅行者，被親人環繞的時候，也表示生命中有很多值得感恩的地方。

「我很感謝我美麗的女兒，我還能再活一年，」從西雅圖飛來的霍金斯 (Jenice Hawkins) 說。另一位飛來沙加緬度探望家人的塔克 (Elaine Tucker) 說，「我對生活本身和家人心存感激。」

對於周末返回機場的旅客來說，預計周日下午1時和晚上7時之間，道路上的交通會最為擁堵。