加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題

邦塔（中）與APAPA領袖合影。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

加州 總檢察長（Attorney General）邦塔（Rob Bonta）近日造訪位於蘇拉諾縣（Solano County）的尹氏莊園，會見了會見美好政府促進會（AAGG) 和亞太公共事務聯盟（APAPA）的領袖，商談有關加州司法、亞裔 社區的熱點話題。

總檢察長邦塔（左二）出席APAPA座談會，會見尹集成（右二）、尹集憲（左一）等。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

APAPA全國主席尹立懷（左一）、全國行政主任Henry Chang（左二）等出席座談會。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

APAPA的聯合創辦人尹集成、夫人黃春芳，董事會主席尹集憲，全國主席尹立懷，全國行政主任Henry Chang等出席座談會。APAPA注重推動亞裔參政，而邦塔是菲律賓裔，一直在積極參與APAPA的活動。

今年3月時，正值反仇亞的民權運動浪潮。全美範圍內都有針對亞太裔的暴力事件，引起廣泛關注。因此加州總檢察長，這個加州執法界的最高官員將會是誰，則備受亞裔社區關注。此前的總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）已經獲得總統拜登任命，出任衛生部長，因此總檢察長的位置出現空缺。

黃春芳出席座談會。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

隨後加州州長紐森 （Gavin Newsom）順應亞裔社區的聲音，委任了邦塔成為總檢察長，讓加州能夠有一名亞裔的最高檢查官員。紐森指出，邦塔代表了使加州變得偉大的原因，渴望進行正義的鬥爭並扭轉系統性的不公正現象。

亞太裔族群是加州人口增長最快的第三大族群，代表210多萬選民。但是亞太裔社區仍然缺乏政治代表性。當時加州議會亞太裔立法黨團（API Caucus）已向州長紐森發表公開信，推薦民主黨籍加州眾議員邦塔擔任下屆加州檢察長，並得到多位華裔領袖的聯署，包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州眾議員邱信福（David Chiu）和周本立（Ed Chau）、前州眾議員伍國慶（Mike Eng）。

邦塔於2012年當選為加州眾議會第18區議員，代表奧克蘭（Oakland，又譯屋崙）、阿拉米達等城市，當時成為160多年的加州史上第一位菲律賓裔州議員。

雖然邦塔已經獲得委任，成為加州總檢察長。但是總檢察長職位是民選官職，所以他也必須要在2022年出戰加州選舉，才能獲得連任。目前與他競爭的包括對手包括沙加緬度的地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）。

美好政府促進會（AAGG）也將會在12月5日（周日）為邦塔舉行籌款午餐會，地址位於巴洛阿圖的Country Club。