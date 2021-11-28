我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題

APAPA 媒體部／錢曉莉供稿
邦塔（中）與APAPA領袖合影。（APAPA媒體部／曾紅供圖）
邦塔（中）與APAPA領袖合影。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

加州總檢察長（Attorney General）邦塔（Rob Bonta）近日造訪位於蘇拉諾縣（Solano County）的尹氏莊園，會見了會見美好政府促進會（AAGG) 和亞太公共事務聯盟（APAPA）的領袖，商談有關加州司法、亞裔社區的熱點話題。

總檢察長邦塔（左二）出席APAPA座談會，會見尹集成（右二）、尹集憲（左一）等。...
總檢察長邦塔（左二）出席APAPA座談會，會見尹集成（右二）、尹集憲（左一）等。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

APAPA全國主席尹立懷（左一）、全國行政主任Henry Chang（左二）等出...
APAPA全國主席尹立懷（左一）、全國行政主任Henry Chang（左二）等出席座談會。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

APAPA的聯合創辦人尹集成、夫人黃春芳，董事會主席尹集憲，全國主席尹立懷，全國行政主任Henry Chang等出席座談會。APAPA注重推動亞裔參政，而邦塔是菲律賓裔，一直在積極參與APAPA的活動。

今年3月時，正值反仇亞的民權運動浪潮。全美範圍內都有針對亞太裔的暴力事件，引起廣泛關注。因此加州總檢察長，這個加州執法界的最高官員將會是誰，則備受亞裔社區關注。此前的總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）已經獲得總統拜登任命，出任衛生部長，因此總檢察長的位置出現空缺。

黃春芳出席座談會。（APAPA媒體部／曾紅供圖）
黃春芳出席座談會。（APAPA媒體部／曾紅供圖）

隨後加州州長紐森（Gavin Newsom）順應亞裔社區的聲音，委任了邦塔成為總檢察長，讓加州能夠有一名亞裔的最高檢查官員。紐森指出，邦塔代表了使加州變得偉大的原因，渴望進行正義的鬥爭並扭轉系統性的不公正現象。

亞太裔族群是加州人口增長最快的第三大族群，代表210多萬選民。但是亞太裔社區仍然缺乏政治代表性。當時加州議會亞太裔立法黨團（API Caucus）已向州長紐森發表公開信，推薦民主黨籍加州眾議員邦塔擔任下屆加州檢察長，並得到多位華裔領袖的聯署，包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州眾議員邱信福（David Chiu）和周本立（Ed Chau）、前州眾議員伍國慶（Mike Eng）。

邦塔於2012年當選為加州眾議會第18區議員，代表奧克蘭（Oakland，又譯屋崙）、阿拉米達等城市，當時成為160多年的加州史上第一位菲律賓裔州議員。

雖然邦塔已經獲得委任，成為加州總檢察長。但是總檢察長職位是民選官職，所以他也必須要在2022年出戰加州選舉，才能獲得連任。目前與他競爭的包括對手包括沙加緬度的地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）。

美好政府促進會（AAGG）也將會在12月5日（周日）為邦塔舉行籌款午餐會，地址位於巴洛阿圖的Country Club。

加州 亞裔 紐森

上一則

中半島聖卡洛斯警逮一攜槍毒販 子彈已上膛

下一則

搶外卡關鍵戰 49人拚鬥維京人 目前戰績都5勝5負

延伸閱讀

灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏

灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏
加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例

加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例
集體搶掠商場 紐森：絕對不能接受 將支援更多警力巡邏

集體搶掠商場 紐森：絕對不能接受 將支援更多警力巡邏

加州新增確診幅度放緩 紐森：別大意

加州新增確診幅度放緩 紐森：別大意
加州盈餘310億 又可領紓困金 共和黨：每人750元不合理

加州盈餘310億 又可領紓困金 共和黨：每人750元不合理

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
搶劫犯大多用口罩蒙面，警方現已逮捕8人。（推特截圖）

舊金山LV店遭蒙面人洗劫 玻璃碎一地 警逮8嫌

2021-11-21 02:20

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增