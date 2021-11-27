我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

因蔡英文假博士案遭通緝 彭文正：隨時可以回台灣

記者李榮／灣區報導
對於遭通緝，彭文正回應，「我隨時可以回台灣。（只是）現在要關21天，沒辦法」。（記者李榮／攝影）
對於遭通緝，彭文正回應，「我隨時可以回台灣。（只是）現在要關21天，沒辦法」。（記者李榮／攝影）

台灣大學新聞研究所所長、資深媒體人彭文正，因質疑總統蔡英文的博士學位造假，挨告加重誹謗遭起訴。但台北地方法院數次開庭，彭文正滯美未到庭，11月19日遭通緝。彭文正自嘲，自己是全世界第一個因誹謗罪被通緝者。他26日受本報訪問時更回應，「自己隨時可以回台灣，只是現在要關21天（指因疫情而要求隔離的14+7），等解禁以後再視情況而定。」

彭文正質疑蔡英文論文造假一事被訴加重誹謗罪，台北地方法院數次開庭未到庭因而遭通緝。彭文正前幾天還在臉書上公開自己參加女兒中提琴演出的相片，稱藏匿地點就在美國國家青年管弦樂團，還與「白宮車庫（The White House Garage）」看板合影，他神情自若地拍照打卡、高調反諷。針對遭通緝一事，彭文正在臉書上寫下：「我不但是第一位中華民國現任元首的被告，也是第一個通緝犯，真是殊榮，感謝主。天將降大任啦！」、「這個（通緝書）要收錄在彭家的族譜裡。」

「11月19在沒有送達、沒有拘提的情況下，直接通緝是違法的。」彭文正26日對本報記者指出，「我在台北地方法院確認論文不存在之訴的民事法庭，就可以是視訊出庭。為何應當更審慎的刑事法庭，卻反而不准被告出庭？這都是違法裁判！」

他並且表示，自己其實隨時可以回台灣，只是現在因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，回台必須隔離還得自主健康管理多天，實在沒辦法。等到解禁之後會視情況而定再做決定，「我近期在英國也會出庭，在美國也會有行動。」

對於所涉及的加重誹謗罪，彭文正多次強調，蔡英文的假博士案在台北地檢署依加重誹謗罪起訴時，他自己在同一天居然收到同一個檢察官、針對同一件案件的「起訴書」與「不起訴書」。不起訴書中稱他的言論符合言論自由範疇，然而起訴書卻列出他在「政經關不了」節目中詆毀蔡英文聲譽等事項，起訴與否兩相矛盾相當荒謬，認為顯然是國家機器的打壓。

對於通緝書，彭文正說：「這個要收錄在彭家的族譜裡。」（取自彭文正臉書）
對於通緝書，彭文正說：「這個要收錄在彭家的族譜裡。」（取自彭文正臉書）

通緝 蔡英文 台灣

上一則

灣區小英後援會總召李漢文：彭文正應快回台 面對司法

下一則

灣區機場「復甦」得比別人慢 因為防疫太用心？

延伸閱讀

因蔡英文假博士案遭通緝 彭文正：隨時可回台灣

因蔡英文假博士案遭通緝 彭文正：隨時可回台灣
蔡英文缺席民主峰會 林濁水：美私下要求？

蔡英文缺席民主峰會 林濁水：美私下要求？
蔡：三接沒蓋在藻礁上 公投領銜人：局外人說瞎話

蔡：三接沒蓋在藻礁上 公投領銜人：局外人說瞎話
新聞評論／小英「藻礁永存」諾言 掐頭去尾剩謊言

新聞評論／小英「藻礁永存」諾言 掐頭去尾剩謊言
本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文

本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆