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灣區小英後援會總召李漢文：彭文正應快回台 面對司法

記者李榮／灣區報導

對於彭文正遭通緝後在美國「嗆聲」蔡英文政府，舊金山灣區小英後援會總召李漢文表示，彭文正的說法沒有依據以外，彭文正支持者也限縮在反對陣營與一小部分對蔡英文不滿的群眾，「他應該趕緊回去面對司法」。

李漢文指出，台灣國家機關在他來美國之後並沒有立刻祭出通緝，而是在開庭日逾期未出庭、反而滯留美國加州後，才依律法規定通緝，「這是法律上的既定程序。難道彭文正希望台灣法律為他做出網開一面的髮夾彎？他有大把時間在加州左一個記者會，右一個辦數場活動，運用自己是自媒體的身分去對蔡英文總統進行不斷的打壓，用不負責任的爆料方式大肆渲染言論。」

李漢文說，彭文正的舉證經不起考驗，「而且蔡英文不但是總統，也是台灣的公民，自然有她捍衛自己清白的權利。聘請律師提告，就是針對彭文正提出的所有所謂的證據的一個實實在在的反擊。彭文正在台灣已經失去光譜，相信他說的事情的人，越來越少，所以跑到美國這裡蹭熱度，重新炒作議題。」

「仔細看他現身在加州活動中支持彭文正論調的人，幾乎都是反對陣營的人，加上一小撮沒有受到蔡英文總統關懷眼神的人，和不滿意蔡英文總統為何不宣布台灣獨立的人。」李漢文提到，真正綠軍大本營的群眾，可以說是一個也沒有出現在彭文正的場合。再者，經過第三者的查察，結果均得到官方的正式文件否認彭文正的說法，「既然説他自己要回去台灣，就趕快回去面對。畢竟，官司還需他本人出面解決，他人替代不了。」

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