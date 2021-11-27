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北加州政治大學校友會 12．4辦「歲末線上音樂雅集」

記者李榮／灣區報導
北加州政治大學校友會合唱團將辦音樂雅集，前經文處長馬鍾麟也將跨海上線參加。（記者李榮／翻攝）
北加州政治大學校友會合唱團將辦音樂雅集，前經文處長馬鍾麟也將跨海上線參加。（記者李榮／翻攝）

歲末年終將近，北加州政治大學校友會宣布，將於12月4日（周六）晚間7時至8時30分舉辦「2021歲末線上音樂雅集」活動。當天除了北加校友們的歌唱、舞蹈與小品分享之外，也邀請台灣大學北加校友合唱團、美國北加師北客（SPARC）合唱團、海潮合唱團等共襄盛舉。另外，人在台灣的前駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟也會上線彈吉他獻唱，與老朋友見面。

加州政大校友會長林錦秀表示，去年政大校友會合唱團首次舉辦線上歲末雲端音樂雅集，當時因為是第一次，遇到一些技術上的問題。今年更有經驗，預料問題都會解決。希望透過這次活動美台的連線歲末送暖，校友們可以線上相見，也以音樂藝術傳達關懷，舒緩為疫情帶來的鬱悶。

北加州政大校友會介紹，2019年8月第一次練唱的政大北加校友合唱團是北加校友會底下的一個社團，團長是毛莉莉、總監是姜靜芬、前會長李文珠則擔任總務。疫情期間無法練唱，只能各自在家努力，希望明年能面對面聚會，現場感受合唱共鳴之美，「網路無遠弗屆，音樂無分國界。政大北加校友合唱團今年歲末雲端音樂雅集，以樂聲、舞蹈、小品舒緩疫情的影響。在居家避疫期間創作的作品，集結了新科技和藝術音樂的特質，各具特色。」

政大北加州校友會2021歲末線上音樂雅集時間：12月4日（周六）美西晚間7時；台北時間12月5日（周日）早上11時。報名網址：https://forms.gle/UF4oKjE5VY16ukdWA。12月3日11時59分之前報名者，有機會抽中100元大獎。活動在網路舉行，ZOOM ID：273 888 8203。密碼：6688。或當日點此聯結參與https://us02web.zoom.us/j/2738888203?pwd=V0gvd3dqcno1cHdTQ0l0MStZT01vQT09。

北加 加州 疫情

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