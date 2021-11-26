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加強安保限制街邊停車 聯合廣場附近3停車場2小時免費

記者李怡／舊金山報導
警察和緊急救援人員停在舊金山聯合廣場的路易威登商店外。最近的團夥搶劫犯罪，促使某些時段限制街邊停車。因此，聯合廣場周圍的停車場提供免費停車服務。（記者李怡／攝影）
警察和緊急救援人員停在舊金山聯合廣場的路易威登商店外。最近的團夥搶劫犯罪，促使某些時段限制街邊停車。因此，聯合廣場周圍的停車場提供免費停車服務。（記者李怡／攝影）

最近的團夥搶劫犯罪，促使舊金山市中心聯合廣場附近的某些時段限制街邊停車。因此，聯合廣場周圍的停車場提供免費停車服務。從26日起到今年年底，舊金山聯合廣場附近的三個車庫，將提供長達兩個小時的免費停車位。上周在聯合廣場發生的零售商店團夥盜竊案件後，為確保市民們在假日中安全放心購物，市中心的一些街道將會限制汽車通行與停放。

在聯合廣場隨處可見增加的巡邏警察和警務站點（記者李怡 / 攝影）
在聯合廣場隨處可見增加的巡邏警察和警務站點（記者李怡 / 攝影）

布里德表示，「聯合廣場的顧客應該會看到更多的警察徒步巡邏和更多的執法人員，請大家可以安心的購物。」

據舊金山市交通局稱，聯合廣場半徑兩個街區內的三個車庫將提供兩小時免費停車服務：位於444 Stockton Street，斯托克頓車庫; 位於 123 O'Farrell Street 的 Ellis-O'Farrell 車庫；和 333 Post Street 的聯合廣場車庫。

這三個車庫共有3042個車位，每小時停車費在四元到五元之間，具體取決於一天中停放車輛的多少。目前還不清楚聯合廣場附近的哪些街道將在晚上7時至早上6時之間禁止汽車通行。交通局表示，關閉不會影響市政服務或公共汽車改道。

舊金山交通局發言人加藤（Erica Kato） 說道，為了保護公共安全，不得不拆除聯合廣場內外的大量路邊停車位，同時也鼓勵廣大市民乘坐公共交通到達聯合廣場。交通局與舊金山警局密切合作，確保市政巴士能夠順利通過聯合廣場地區。

舊金山 汽車 警察

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