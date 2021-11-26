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金山b8ta重新營業 每月3萬保安費加防彈背心防搶

編譯組／灣區25日電
每月3萬元保安費加防彈背心，舊金山電子產品零售商店「b8ta」重新營業。(圖取自b8ta官方臉書)
每月3萬元保安費加防彈背心，舊金山電子產品零售商店「b8ta」重新營業。(圖取自b8ta官方臉書)

舊金山聯合廣場與灣區上周發生零售店搶劫犯罪案件，疫情期間，相關案件增加令人憂心。今年2月，在舊金山聯合廣場附近，一名男子持槍搶劫電子產品零售商「b8ta」、搶走兩台高端筆記型電腦。由於擔憂員工安全與疫情期間銷售慘淡，店家關閉七個月後，直到9月重新開業，做好萬全準備，每月3萬元保安費加防彈背心。

電子產品零售商「b8ta」是一家由創投支持的公司，嘗試推廣電子產品實體店購物，自從今年9月重新開業後，並未遇到任何犯罪案件，但成本相當高。執行長諾比(Vibhu Norby)透露，零售店設有配備防彈背心訓練有素的全天候保安人員、每月費用為3萬元。這筆費用高於全家店5名員工的薪資，也高過店租金額。

據了解，b8ta已自創投籌資8850萬元，包括創投公司「Khosla Ventures」與梅西百貨(Macy’s)。諾比認為，安全是必須的。因為商店之前發生過持搶搶劫案件，店內有高端產品，例如Syng品牌揚聲器、起價為1800元，以及售價250元的兒童牙刷「robots」。舊金山上周發生搶案，證明b8ta升級安全措施決定有其意義，「但我不知道，什麼樣的安全防護措施，才能阻止80人搶劫商店。」灣區核桃溪百貨公司大規模搶案歹徒約有80人。

「海斯谷商家協會」(Hayes Valley Merchants Association)會長希爾維斯坦(Lloyd Silverstein)表示，針對零售商店的有組織犯罪，似乎越來越猖狂。b8ta商店附近零售商都無資源可雇用私人保全，由於鄰近新商店越來越多，協會正尋求為該地區商家招聘私家保安人員的可能性。他建議零售商店，可安裝安全攝影機，不太貴且有助警察調查搶劫案件。

諾比指出，舊金山以外的b8ta商店，包括巴洛阿圖、聖荷西、紐約與休士頓，都未發生重大安全案件。洛杉磯去年發生族裔抗爭，當地商店窗戶部分被打破，但並未如同搶劫嚴重。

零售安全專家表示，舊金山為全國零售犯罪問題最糟糕的地方之 一。根據「全國零售聯合會」調查，洛杉磯為2020年美國有組織零售業犯罪最嚴重地區，舊金山與屋崙排名第二、沙加緬度排第八位。

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