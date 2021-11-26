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熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

灣區今年聖誕樹變貴 選擇變少

編譯組／灣區25日電
今年灣區的聖誕樹價格可能會更高，選擇會減少，但無短缺。 （美聯社）
今年灣區的聖誕樹價格可能會更高，選擇會減少，但無短缺。 （美聯社）

從山楂醬罐頭到電腦和玩具，這個聖誕假期幾乎所有商品都受到了供應和運輸問題的負面影響，但味重又掉針的聖誕樹卻是個例外。

美國聖誕樹協會說，供應鏈問題對聖誕樹影響較小，因為它們一般不會被裝在運輸集裝箱裡，堆放在船上，再運到大洋彼岸。發言人亨德利（Doug Hundley）說，運輸和勞動力問題仍然會造成一些聖誕樹的供應問題並推高價格，但是並不構成短缺。

聖誕樹種植和銷售商表示，前往購買 「真正的聖誕樹的人可能會發現它們的價格稍高，選擇範圍稍小，特別是在聖誕節臨近時；樹的樣子也可能看起來有所不同，可能有褐色或修剪過的樹梢。但是它們應該不難找到」。

褐色的樹梢可能是夏季炙熱的熱浪襲擊俄勒岡州和華盛頓州的結果，灣區的大部分聖誕樹都是在那裡種植的。據俄勒岡州立大學的研究人員說，雖然熱浪影響的主要是幼苗，殺死了大約70%，但一些成熟的樹木也受到了損害。Pacific Northwest的樹農估計，他們有大約10%的成熟樹木受到影響。

阿爾巴尼廣受歡迎的聖誕樹銷售商和苗圃Flowerland的經理約翰遜（Sunny Johnson）說，與她合作的Pacific Northwest樹木小農場今年夏天曾警告她，高溫可能燒焦了樹木的一些新生長部分，它們可能看起來有所不同。

Flowerland公司訂購的1000棵樹中的前500棵已經到達，「它們看起來很美麗」，她說。「到目前為止，一切都很好」。

約翰遜說，他們的聖誕樹通常在12月中旬賣完，感恩節前就有很多的顧客。Flowerland購買聖誕樹的價格略有上升，一些尺寸的樹木今年將更貴一些。她說，成本的上升不如樹木狀況來得重要，她為樹木看起來不錯而感到欣慰。

亨德利拒絕估計今年消費者將在聖誕樹上多付多少，但據美聯社報道，全國範圍內聖誕樹的漲幅已從10%上升到30%。

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