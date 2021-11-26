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911報案電話接不完 屋崙警離職潮 恐損公共安全資金

編譯組／屋崙25日電
屋崙警局爆發離職潮，大部分轉往灣區其他警局任職。（美聯社）
屋崙警局爆發離職潮，大部分轉往灣區其他警局任職。（美聯社）

新冠疫情引發美國出現「大離職潮」（Great Resignation），這股離職潮顯然也燒到屋崙警局。警察工會指出，屋崙警局包括新進警員在內的許多警員紛紛離職，轉往灣區其他地區警局任職。

警察工會表示，處於困境的屋崙警局警員人數降得非常低，這對警局獲得數百萬元公共安全資金可能造成影響。

對屋崙警察在組織性零售盜竊、劫車、槍案不斷的一周內仍繼續執勤，屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）在感恩節前一天說：「我們非常感謝他們的犧牲和服務。」

屋崙警察協會（Oakland Police Officers’ Association）會長唐納蘭（Barry Donelan）表示，警員最近離職的人數前所未見。上周末，屋崙警局有接不完的911報案電話，執勤警員無法負荷，不得不要求下班警員回來支援。

唐納蘭說：「在目前僅剩的警力下，我們完全無法負荷，就算把下班警員召回也無法完全阻止暴力。」

唐納蘭24日在東灣時報（East Bay Times）上發表一篇評論，對屋崙警局因為士氣太低爆發離職潮提出警告。他24日下午接受灣區NBC電視台訪問時說：「我們又有一位資深警員將在這個周末退休，警局警員人數已觸到678人的底線。」

唐納蘭指出，光是上周末就有三名新進警員辭職，跳槽到灣區其他警局，離職警員主要跳槽到阿拉米達縣警局、佛利蒙警局、海沃警局和聖他羅莎警局。他說：「我們招聘新警員的速度遠不及這些警員離職的速度。」

薛麗比表示，她希望市議會能制定一項警員招聘計畫，讓屋崙能保住數百萬元公共安全資金。這筆資金規定屋崙警員人數最少要有678人。

薛麗比說：「現在，我會像從前一樣，向州長要求更多外部資源。對於我們一開始就處於這樣的劣勢，我很生氣。」

屋崙 警察 灣區

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