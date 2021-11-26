汽車轉換器 疫後竊案增加 不到2分鐘就可鋸掉

疫情以來，全球執法機構報告汽車轉換器竊盜案增加。(圖截取自電視畫面)

疫情以來，全球執法機構報告汽車 轉換器竊盜案增加。轉換器位於汽車下方，可限制廢氣排放。若被盜取，車主可能被迫支付數千元加以更換。轉換器中發現的幾種貴金屬價格飆漲。不到2分鐘時間，小偷就可鋸掉汽車轉換器，將其中貴金屬兌換現金。

「國際汽車竊調調查委員會」(International Association of Auto Theft Investigators)主任柏許(Joseph Boche)說明，被盜取的轉換器，在黑市售價在50-16000元間。偷汽車轉換器比賣毒品更有利可圖，風險也較小。委員會發現，被偷的汽車轉換器輕易地就可被汽車回收商、加工處理商與冶煉廠接收，購進時很少對轉換器進行查驗。

在加州 ，州定商業與專業法規(Business and Professions Code)要求購買二手轉換器的回收廠商，必乎保留賣方與轉換器來源汽車的車輛識別號碼(Vehicle Identification Number)。

灣區電視台「NBC Bay Area」調查小組詢問7家州屬機構，儘管部分機構如汽車監理所(DMV)可在特定案例查核識別號碼，有些地方執法單位可進行審查，但並未有任何一家機構負責執行。阿拉米達縣警長辦公室警察 凱利(Ray Kelly)指出，通常是抓到疑犯，需押送他們或離開犯罪現場時，才會遇到偷取轉換器的嫌疑犯。

雖然加州禁止將二手轉換器出售給合格回收商之外的商家，電視台調查小組在加州網路商家如eBay、Craigslist、Facebook Marketplace等發現許多二手轉換器商品。小組向網路商家詢問，僅有eBay做出回應，稱網站上販售的二手轉換器，必須重新認證或列為廢金屬。

洛杉磯縣地方檢察長賈斯康(George Gascón)相信，當涉及轉換器竊盜問題，無法加以逮捕與起訴。他於今年夏天致信本田、福特、豐田、通用汽車廠商，要求他們提出防止轉換器被盜的解決方案，希望汽車製造商開始在轉換器上放置識別標記。若車商不自行做出改變，加斯孔準備推動州法強制採取行動。

專家建議，最簡單保護汽車轉換器方式，就是將車停放在車庫。若無法做到，可試著將車停在有明顯錄影機的光線充足處。也可將VIN識別號碼刻印在轉換器上，被偷時可讓執法單位追查出處。