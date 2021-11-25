H-1B簽證舞弊犯監禁15個月 曾助600人非法進入矽谷

移民局將重拳打擊H-1B欺詐。（移民局網站）

2022年H-1B工作簽證 申請季在即，移民局 也加強了對於H-1B簽證舞弊的打擊力度。聯邦司法部日前在一份新聞稿中說，46歲的桑尼維爾居民卡烏盧（Kishore Kumar Kavuru），因簽證欺詐罪被判處15個月的監禁。該名男子曾幫助超過600人通過遞交多份簽證申請的方式進入矽谷工作。

司法部表示，根據認罪協議，卡烏盧是四家人事公司的執行長。這四家公司通過了H-1B資質認證，被允許臨時雇用外籍員工，並將這些員工最終安置在矽谷的科技公司。

卡烏盧曾在2018年被指控犯有10項郵件欺詐罪和10項簽證欺詐罪。2009年至2017年，他提交了100多份H-1B申請，「虛假描述H-1B職位，並謊稱將員工安置在了其他公司中。」官員說。

疫情大流行使得全美就業市場長期低迷，許多外籍員工都選擇返回家鄉陪伴家人。當大家都以為H-1B工作簽證的申請難度會相應降低時，現實卻出乎所有人的意料。

根據美國移民局的數據，2021年共收到超過27萬份H-1B的申請，比2020年度的申請人數還要高出7萬人。同時，2021年的H-1B簽證的中籤率還創下了十幾年以來的新低，更有新聞曝出有大量空殼、外包公司幫助申請者非法提交多份申請，以提高中籤概率。年初，部分華人還發起了反對「H-1B舞弊」的活動，集體訴訟移民局對申請審查的不力。

官員表示，卡烏盧要求他的客戶向他支付數千元的現金作為報酬，以幫助他們提交申請，並尋找一份「數月無薪水」的工作。根據一份審判備忘錄顯示，卡烏盧至少從中賺取了150萬元。

除了15個月的監禁以外，卡烏盧還將被罰款53萬元，並在出獄後的三年接受監管。他將於明年2月10日開始服刑。