居民憂安全 灣區安置遊民受阻 聖荷西關閉房車停靠點

聖荷西官員宣佈關閉房車停靠點。（ABC新聞）

灣區 各城市在近年來都推出了「安全停靠」項目，為那些居住在汽車、卡車和房車的遊民提供基本的生活服務，如廁所和淋浴等，並幫助他們尋找穩定的居所。

這些項目的選址大多會在工業區或是城市的偏僻區域。而位於聖荷西 蘋果公司房產附近的房車停開點，坐落在一個人口密集的住宅區中這裡覆蓋著高檔住宅、學校以及城市公園等。在當地社區幾個月的抗議下，聖荷西官員宣布關閉這一房車停靠點。

官員表示，所有停靠在這裡的房車需要自行離開，或者尋找其他的停靠地。

學區長科恩（David Cohen）表示，由於附近社區居民對安全的顧慮，我們沒辦法幫助更多的人了。

根據當地居民介紹，當科恩以及負責住房的市府官員在9月宣布要將這一區域改造為遊民的安置點時，他們便開始進行抗議。由於這一地點被定義為臨時、緊急用途，所以市府沒有舉辦公開聽證會，居民沒有參與到任何決策的過程。

居住在當地社區25年的古德（Alma Gold）說：「市府對於我們社區所做的簡直是一種侮辱，我們根本沒有任何發言權。」她表示，遊民並沒有負擔物業稅以及貢獻任何稅收，他們卻得到了更多的權利，這是不合理的。

「我很高興我們不必在為之操心了，但我並不認為問題已經被解決。」古德說，「現在已經有不少無家可歸的遊民出現在我們社區的街道上，因為他們聽說這是一個安全的區域。」

南灣另一項正在進行的遊民安置項目「家居鑰匙」計畫也在當地居民的抗議下，艱難地進行著。

2日，聖他克拉拉縣議會通过了「家居鑰匙」計畫中，Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。南灣各地居民收集到超過2100個簽名，抗議遊民收容所的改建計畫。

當地華裔居民劉女士表示，若今後出現治安事件，很有可能出現兩地警察 「兩不管」的尷尬境地。

Crestview Hotel緊鄰85號高速路。儘管該區域屬於山景城管轄，但由於高速的阻隔，交通上更容易抵達桑尼維爾地區。然而居住在桑尼維爾一側的居民反應，在過去兩個月時間裡鮮有得到收容所改建的信息。

在得知計畫被通過後，居民格蕾絲表示：「難過的說不出話來。」

建造遊民收容所對於當地社區治安的衝擊是無法迴避的難題。大部分居民實際上是支持遊民安置的，市府應邀請更多居民參與到決策過程中，如收容所選址、背景調查、治安管制等，共同解決這一社會問題。